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Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину – Президент

12 травня 2020 року - 12:45

Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину – Президент

В Офісі Президента відбулася традиційна селекторна нарада під головуванням Володимира Зеленського щодо запобігання поширенню коронавірусу. У ній взяли участь представники Кабінету Міністрів та правоохоронних органів.

Міністерство охорони здоров’я повідомило, що зменшується кількість хворих, які звертаються з пневмонією.

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що Європа дотримується карантинних обмежень, хоча і з послабленнями.

На нараді обговорили заходи, яких вживають інші країни для безпечного виходу з карантину, а також можливі етапи пом’якшення обмежень в Україні.

«Нинішні показники дозволяють розглядати майбутні етапи пом’якшення карантину і рухатися вперед з плануванням. Однак треба дивитися на ситуацію: відповідно до неї показники можуть змінюватися. Ми не можемо допустити великих спалахів коронавірусу», – заявив Президент України.

Також на нараді повідомили, що вже працює 569 продуктових ринків.

Нагадаємо, станом на 12 травня в Україні зафіксовано 16 тис. 23 лабораторно підтверджених випадки захворювання на COVID-19.

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