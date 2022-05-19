Нинішня війна має стати останньою для Росії – Андрій Єрмак

Україні потрібен легітимний міжнародний механізм, який забезпечить компенсацію завданих Росією збитків і діятиме попри її категоричну відмову співпрацювати. Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час дискусії в Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Велика Британія).

Він повідомив, що указом Президента вже створено міжнародну робочу групу, до якої увійшли українські та іноземні експерти, зокрема Маркіян Ключковський, Джеремі Шарп, Амаль Клуні та багато інших. За словами Андрія Єрмака, який очолив робочу групу, вона вже працює над проектом такого механізму, і невдовзі він буде представлений.

«Ми розглядаємо угоди про репарації як елемент повоєнного відновлення України. Серед таких заходів ми очікуємо також на режим максимального допуску українських товарів на ринки наших союзників та партнерів, запуск так званого плану Маршалла для України», – сказав керівник Офісу Президента.

Він переконаний, що відбудова нашої країни може стати історією успіху для всієї Європи, адже вона буде величезним будівельним та інвестиційним майданчиком, який може дати поштовх розвитку європейських економік.

Андрій Єрмак наголосив, що потрібно посилювати санкції – п’яти санкційних пакетів явно недостатньо. Ми пропонуємо партнерам використати унікальну можливість у короткі строки зруйнувати енергетичну диктатуру Росії, зазначив він.

Керівник Офісу Президента України зауважив, що нинішня війна має стати останньою для Росії.

«Вона повинна завершитися повним відновленням територіальної цілісності та суверенітету України, тобто нашою перемогою. Нашою спільною з цивілізованим світом перемогою. Адже сьогодні Україна захищає не лише себе. Україна сьогодні – це Фермопіли Європи», – резюмував Андрій Єрмак.