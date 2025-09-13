Нобелівські лауреати та освітяни з понад 10 країн провели лекції для студентів у межах 5-го Саміту перших леді та джентльменів

Перші леді та джентльмени, Президент Фінляндії, нобелівські лауреати, науковці та мислителі із понад 10 країн – Данії, Естонії, Литви, Австрії, Німеччини, Фінляндії, Великої Британії, США, Франції, Тунісу, Польщі – провели лекції та зустрічі в українських навчальних закладах і закладах культури в межах 5-го Саміту перших леді та джентльменів, який ініціювала перша леді України Олена Зеленська.

«Цього року наш Саміт присвячений освіті, яка змінює світ. І тому, як для цього змінити саму освіту: крім нових технологій, вона має містити людяність, навички емпатії, діалогу», – зазначила Олена Зеленська.

Програма охопила п’ять українських міст – Київ, Івано-Франківськ, Харків, Острог і Дніпро та 18 локацій, серед яких 12 університетів, Національний художній музей, Національна академія наук, дві школи та два дитячі садки. Загалом лекції та зустрічі відвідали понад 2 тис. студентів, викладачів і науковців.

Серед інших закладів, лекції провели й у тимчасово релокованих Маріупольському державному університеті та Херсонському державному університеті.

Перший джентльмен Данії Бо Тенберг виступив у Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого з лекцією про вплив кінoосвіти на культуру миру. Перша леді Естонії Сір’є Каріс провела лекцію в Національному художньому музеї України про освітні ініціативи в музеях. Перша леді Литви Діана Наусєдєне виступила в КНУ ім. Т. Шевченка з темою доступу до якісної освіти для всіх.

Учасниці саміту також відвідали навчальні заклади, до відновлення яких долучилися їхні країни: перша леді Австрії Доріс Шмідауер побувала в дитячому садку «Знайко» в Ірпені. Перша леді Німеччини Ельке Бюденбендер завітала до спеціалізованої школи № 40 з поглибленим вивченням німецької мови та дитячого садка № 334, а перша леді Фінляндії Сюзанн Іннес-Стубб – до київської школи № 96.

Президент Фінляндії Александр Стубб виступив у КНУ імені Тараса Шевченка з відкритою лекцією «На шляху до нового світового порядку: цінності, інтереси та сила у зовнішній політиці».

До освітньої програми також долучилися три лауреати Нобелівської премії. Сер Пол Нерс (Велика Британія) виступив у КПІ ім. Ігоря Сікорського, Ширін Ебаді (Іран) – у Національному університеті «Острозька академія», Уїдет Бушамауї (Туніс) – у Дніпровській політехніці.

Серед інших учасників були професори провідних університетів світу, історики та дослідники з Великої Британії, Німеччини, Польщі, США та Франції. Теми лекцій охопили актуальні питання науки, прав людини, історії, інновацій та інклюзивної освіти.

«Вдячна експертам Саміту, нобелівським лауреатам, науковцям, мислителям, які формують своєю роботою як знання, так і культуру діалогу. Саме така культура формує стійкий мир і відновлення. Всі ми можемо сприяти освіті. І всі ми можемо сприяти людяності. І дуже важливо поєднувати те й інше», – зауважила Олена Зеленська.