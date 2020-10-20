Нові карантинні заходи дадуть хороший ефект – Президент під час селекторної наради щодо запобігання COVID-19

Президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з представниками Кабінету Міністрів і правоохоронних органів для контролю ситуації з поширенням та запобіганням коронавірусній інфекції. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив актуальні дані щодо епідемічної ситуації, а також поінформував, що за минулий тиждень ще 10 лікарень почали приймати хворих на COVID-19. Крім того, він зазначив, що кількість ліжок для таких недужих збільшили на 4400, і що уряд продовжує нарощувати кількість тестувань.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов наголосив, що за наказом Президента нині відбувається закупівля кисневих концентраторів та ліцензування компаній, які виробляють медичний кисень. Додатково було ліцензовано 16 таких підприємств.

Також Главі держави доповіли про те, що лікарні Національної академії наук України та «Укрзалізниці» приймають ургентних хворих, які не мають COVID-19, щоб звільнити місця для пацієнтів з коронавірусною інфекцією в перепрофільованих для цього медзакладах. Це додало близько п’яти тисяч ліжок. Нині допрацьовують зміну маршрутів, щоб хворих в ургентному стані могли привезти до цих закладів.

Додатково уряд проводить закупівлі тестів на антитіла. За виділені на це 1 млрд грн буде закуплено 3 млн таких тестів. Нині на підході перші сто тисяч.

Президент поцікавився, чи працює гаряча лінія щодо коронавірусної хвороби, запущена МОЗ для консультацій і допомоги людям. Максим Степанов повідомив, що 53% тих, хто звернувся, мали запитання щодо сімейних лікарів. Переважно вони стосувалися неможливості зв'язатися з власним сімейним лікарем, того, що людина не має сімейного лікаря, чи неможливості відправити мобільну бригаду. Очільник МОЗ запевнив, що всі звернення ретельно відпрацьовуються.

Детально зупинилися на підготовці ліжок у разі збільшення хворих. За кілька тижнів їх має бути додатково забезпечено ще близько ста тисяч.

«Тимчасовий режим карантину на вихідні, приблизно на кілька тижнів, може допомогти нам уникнути жорсткого локдауну. Таким чином ми уникнемо великого збільшення хворих і встигнемо підготувати необхідну кількість ліжок. Збільшення кількості ліжок, носіння масок та тимчасовий карантин вихідного дня дадуть хороший ефект. Наш сценарій розвитку епідемічної ситуації в холодну пору року буде далеко не найгіршим», – зазначив Глава держави.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов повідомив, що помітно збільшується кількість людей у масках, адже українці почали відповідальніше ставитися до протиепідемічних заходів.

ВАЖЛИВО: Новина містить виправлення – у четвертому абзаці слід читати «3 млн таких тестів» замість «300 млн таких тестів». Перепрошуємо за неточність.