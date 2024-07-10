Новий оборонний пакет і посилення української ППО: Володимир Зеленський зустрівся з Джозефом Байденом

У межах 75-го саміту НАТО у Вашингтоні Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президентом США Джозефом Байденом.

На початку зустрічі Джозеф Байден оголосив про новий оборонний пакет для України.

«Я вдячний вам, вашій команді, вашій адміністрації, Конгресу – обом партіям, обом палатам – і всьому американському народу за життєво важливу й потужну підтримку народу України. Разом ми рятуємо життя наших людей», – сказав Володимир Зеленський.

Президент України зазначив, що допомога з боку Сполучених Штатів дала українським захисникам змогу зупинити наступ росіян на Харківщині. Він також відзначив підтримку енергетичної системи нашої країни з боку США.

Глава Української держави подякував за особисту заяву Президента Джозефа Байдена після російського удару по дитячій лікарні «Охматдит» і рішення США та партнерів щодо посилення протиповітряної оборони України п’ятьма новими ЗРК Patriot і десятками інших систем.

Володимир Зеленський також наголосив на важливості боротьби з російськими керованими авіабомбами.

«Нам потрібні швидкі кроки, щоб зняти всі обмеження для наших військових», – зазначив він.

Під час зустрічі лідери також обговорили відновлення справедливого й тривалого миру для України.

«Щоб мир повернувся якнайшвидше, нам потрібен другий Саміт миру цього року. Ми дуже розраховуємо на підтримку Америки в цьому питанні», – сказав Президент України.

Джозеф Байден наголосив, що Україна зупинила просування росіян на Харківщині та завдала їм значних втрат.

«Ви дали зрозуміти, що Росія не переможе в Україні. Україна переможе. І я хочу, щоб ви знали, що ми будемо з вами на кожному кроці цього шляху», – додав він.

Президент США зазначив, що оголошений сьогодні оборонний пакет є вже восьмим, який він погодив після підписання закону про національну безпеку.

«І ми працюємо з нашими союзниками в НАТО над тим, щоб Україна отримала літаки F-16 цього літа, і ми покажемо світові, що ми з Україною зараз і в майбутньому», – заявив Джозеф Байден.