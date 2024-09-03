Новий пакет допомоги, участь у реалізації Формули миру та збільшення ефективності санкцій проти РФ: Володимир Зеленський зустрівся із Саймоном Гаррісом

У Києві Президент України Володимир Зеленський і Премʼєр-міністр Ірландії Саймон Гарріс провели переговори та підписали двосторонню угоду.

Глава Української держави повідомив, що вночі через російський ракетний удар у Львові загинули сім людей і ще більш ніж 50 постраждали. Внаслідок російської атаки є поранені також у Кривому Розі. Вже другу добу триває розбір завалів у Полтаві, де загалом постраждали майже 300 людей.

«У таких умовах ми в Україні особливо цінуємо кожен прояв підтримки нашої держави, наших людей і цінуємо те, що Ірландія – держава військово нейтральна – не залишається нейтральною морально», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував за незмінну підтримку України з боку Ірландії. З початку повномасштабного російського вторгнення ця країна надала гуманітарну підтримку та допомогу українській інфраструктурі на 380 млн євро.

Ірландія також бере участь у реалізації Формули миру та підтримує санкції проти Росії. Під час зустрічі Володимир Зеленський і Саймон Гарріс, зокрема, обговорили, як зробити санкційний режим ефективнішим.

«На жаль, досі Росія може виробляти ракети на основі складників від різних країн світу. Також російська держава створює різні схеми для обходу санкцій. Усе це можна зупинити тільки сильною, вчасною та спільною роботою всіх країн, які цінують нормальний світовий порядок, заснований на правилах, і хочуть миру», – зазначив Президент.

Лідери підписали двосторонню угоду щодо безпеки. За словами Глави Української держави, ​цей документ дасть змогу реалізувати весь потенціал співпраці між Україною та Ірландією, а також із партнерами в межах архітектури безпекових угод.

Саймон Гарріс запевнив, що Ірландія підтримуватиме Україну стільки, скільки буде потрібно. Крім того, він повідомив, що його країна надає додаткові 36 млн євро гуманітарної допомоги.

«Ми ніколи не дозволимо, щоб це тривало й нормалізовувалось. І щоб такі події, які трапилися сьогодні вранці, – щоб вони не нормалізовувалися», – наголосив Премʼєр-міністр Ірландії.

У межах візиту до України Саймон Гарріс відвідав громади у Київській області, які пережили російські удари та спробу окупації. Володимир Зеленський висловив сподівання, що участь Ірландії у відбудові України буде суттєвою.