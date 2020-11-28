Новий період у системі шкільного харчування: Олена Зеленська взяла участь у нараді Кабміну щодо реформування галузі

З 1 січня 2021 року розпочнеться новий період у системі шкільного харчування. Про зміни, які вже впроваджені, про ті, що запрацюють з нового року, та про наступні кроки з реформування галузі на онлайн-нараді в Кабінеті Міністрів говорили перша леді України Олена Зеленська, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, представники міністерств та обласних державних адміністрацій.

З першого січня набувають чинності оновлений Санітарний регламент, нові гігієнічні вимоги до харчоблоків, методологія закупівель і система аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).

Над впровадженням нової нормативної бази протягом року працювала робоча група, до якої ввійшли представники Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства освіти і науки, Держпродспоживслужби та Антимонопольного комітету України.

«На практиці зміна застарілих норм – це перший крок, який необхідно було зробити, щоб розпочати оновлення та осучаснення шкільного меню. Спочатку оновлення норм, правил та регламентів, далі – заміна напівфабрикатів, чипсів і солодких напоїв на збалансовану та корисну їжу для наших дітей», – зазначила Олена Зеленська.

Крім оновлення застарілої нормативно-правової бази, у межах реформування системи шкільного харчування виділені ще два основних напрямки: підвищення контролю за безпечністю та якістю харчових продуктів і ресурсне забезпечення шкіл.

«Доступне, здорове та збалансоване харчування у школах має бути забезпечене для кожної дитини – як у великому місті, так і в маленькому селі. Неприпустимо, коли дехто продовжує економити на здоров’ї дітей та заплющувати очі на кричущі проблеми й порушення», – наголосив Денис Шмигаль.

За словами заступника міністра охорони здоров’я Віктора Ляшка, новим санітарним регламентом передбачено, що у щоденному шкільному раціоні учнів повинно з’являтися більше злакових, овочів, фруктів, ягід та молочних продуктів. Крім того, вперше в нормативно-правових актах МОЗ урегульовано питання з організації харчування у закладах освіти дітей з особливими дієтичними потребами.

За результатами наради Прем’єр-міністр доручив обласним та Київській міській держадміністраціям до 24 грудня 2020 року вжити заходів щодо освоєння коштів державного бюджету, спрямованих на ремонт і придбання обладнання для їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти. Крім того, очільники областей мають посилити контроль над організацією харчування дітей із додержанням вимог санітарно-гігієнічних правил та норм утримання закладів освіти.