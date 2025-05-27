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Оборонна допомога та підтримка України на шляху до ЄС: Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Бундестагу ФРН

28 травня 2025 року - 21:16

Оборонна допомога та підтримка України на шляху до ЄС: Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Бундестагу ФРН

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер.

Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили пропозиції, які можуть допомогти закінчити війну справедливим і тривалим миром. Глава держави наголосив, що поки Росія не демонструє жодних намірів робити кроки до миру. 

Особлива увага під час зустрічі – продовженню оборонної підтримки України. Президент подякував Німеччині за рішення виділити цього року 7 млрд євро на військову допомогу. Сторони також обговорили можливість збільшення цієї суми. Володимир Зеленський зазначив, що розраховує на підтримку з боку німецького парламенту.

Глава держави також відзначив схвалення Бундестагом конституційних змін, які дають змогу збільшити оборонні видатки Німеччини. Володимир Зеленський та Юлія Кльокнер обговорили можливість прямих інвестицій в українську оборонну промисловість.

Окремо приділили увагу підтримці України на шляху до членства в ЄС.

Президент запросив Юлію Кльокнер відвідати Україну та подякував за її голос на підтримку нашої держави.

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