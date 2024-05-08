Оборонна підтримка, шлях України до ЄС та Глобальний саміт миру: Володимир Зеленський зустрівся з Робертою Мецолою

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Європейського парламенту Робертою Мецолою в Києві. На зустрічі обговорили ситуацію на фронті, оборонну підтримку, плани російських окупантів, євроінтеграцію України та Глобальний саміт миру. Про це лідери повідомили під час спільного спілкування з представниками ЗМІ.

Глава держави наголосив, що зараз, через 79 років після розгрому нацизму, Європа знову стала місцем битви, яка вирішує долю багатьох народів.

«У цій битві життя має перемогти. Життя має перемогти російські «ФАБи» й «КАБи», російські ракети, російські штурми й ненависть, які ламають життя мільйонів українців і бачать своєю мішенню життя мільйонів європейців», – сказав Володимир Зеленський.

Президент подякував Роберті Мецолі за послідовну підтримку України та вручив орден «За заслуги» І ступеня. Він нагадав, що Президентка Європарламенту була однією з перших світових лідерів, які відвідали Україну, коли російські окупанти ще стояли під Києвом.

Сторони також обговорили підготовку Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Володимир Зеленський наголосив, що російський диктатор намагається зірвати Саміт.

«Саме тому ми потребуємо абсолютно ясної позиції кожної держави, кожного лідера, кожної міжнародної організації щодо участі в Глобальному саміті миру, щодо підтримки наших спільних мироустановчих зусиль», – сказав Президент.

Глава держави зазначив: Україна виконала всі необхідні умови для того, щоб у червні затвердили переговорну рамку та розпочали перемовини про вступ нашої держави у Євросоюз.

Роберта Мецола зауважила, що її візит демонструє незмінну підтримку України та її місця у європейській родині, і закликала європейців посилити допомогу.

«З оптимізмом очікую, що переговорна рамка буде ухвалена країнами – членами ЄС у червні. Європейський парламент усіма можливими способами допомагатиме Україні рухатися європейським шляхом і підтримує всі 10 пунктів Української формули миру. Ми сподіваємося, що Саміт миру у Швейцарії дасть практичні результати», – підсумувала Президентка Європарламенту.