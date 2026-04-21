Оборонна підтримка та розвиток спільного виробництва зброї: відбулася зустріч президентів України та Литви

На Кіпрі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Литви Гітанасом Наусєдою.

Глава держави подякував за постійну оборонну допомогу. Литва планує зробити новий внесок у програму PURL і готова співпрацювати з Україною в межах програми SAFE.

Президент України також відзначив важливість сьогоднішнього рішення щодо розблокування кредиту на 90 млрд євро й подякував за підтримку.

Лідери детально обговорили розвиток співпраці в оборонному виробництві, передусім ішлося про співробітництво у форматі Drone Deal. За словами Володимира Зеленського, досвід українців у побудові системи захисту життів треба масштабувати на всю Європу, і ми готові до такого партнерства.

Окрема увага – європейській інтеграції України. Наша держава розраховує на якнайшвидше відкриття переговорних кластерів для вступу до Євросоюзу. У першій половині 2027 року Литва головуватиме в Раді Євросоюзу, і Україна очікує на відповідну підтримку в усіх питаннях, що стосуються її повноправного членства у Європейському Союзі.