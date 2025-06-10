Оборонна підтримка та відбудова України: Володимир Зеленський зустрівся з Премʼєр-міністром Греції

В Одесі Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Греції Кіріакосом Міцотакісом.

Глава держави подякував за участь у саміті Україна – Південно-Східна Європа та послідовну підтримку українського народу.

Володимир Зеленський поінформував про перебіг переговорного процесу щодо досягнення справедливого й сталого миру та поділився баченням того, який тиск на Росію може змусити її закінчити війну.

Зокрема, детальну увагу під час зустрічі приділили потребам України для захисту людей від російських обстрілів – посиленню протиповітряної оборони.

Крім того, лідери обговорили відбудову країни, зокрема Одеси й області. Україна та Греція також зацікавлені у відновленні та розвитку портової інфраструктури. За словами Глави держави, ці питання увійдуть до адженди міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться 10–11 липня в Римі.