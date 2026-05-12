Оборонна співпраця та зусилля щодо повернення українських дітей: Президент зустрівся з головою Конгресу депутатів Іспанії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із головою Конгресу депутатів Іспанії Франсіною Арменголь.

Глава держави подякував парламенту, уряду та всьому народові Іспанії за підтримку України. Президент відзначив ухвалені політичні рішення від початку повномасштабного російського вторгнення, зокрема щодо військової та гуманітарної допомоги.

Володимир Зеленський і Франсіна Арменголь обговорили оборонну співпрацю, де ключовими пріоритетами України є протиповітряна оборона й розвиток програм PURL і SAFE.

Особлива увага – Спеціальному трибуналу щодо злочину агресії проти України та зусиллям для повернення українських дітей, яких викрала Росія.

«За всі ці важкі тижні, місяці та роки війни ви підтримували нас, більш ніж 20 резолюцій було підтримано Конгресом. І ми за це дуже вдячні. Ми дякуємо за те, що ви вирішили підтримати майбутній Трибунал проти агресії Російської Федерації. Також, безумовно, питання наших дітей. Це питання актуальне», – сказав Володимир Зеленський.

Голова Конгресу депутатів Іспанії наголосила, що її країна сприятиме поверненню українських дітей і запроваджуватиме відповідні ініціативи на рівні Конгресу.

Окремо під час зустрічі йшлося про євроінтеграційний шлях України. Президент зазначив, що повноправне членство України у Євросоюзі є надійною гарантією безпеки для нашої держави та всієї Європи. Франсіна Арменголь запевнила в підтримці з боку Іспанії.

«Ми намагаємося підсилити нашу підтримку в різних сферах, зокрема в питанні євроінтеграції. Ми завжди готові допомогти, можливо, і в технічних моментах. Ми вже 40 років у Євросоюзі. Звичайно, все, що ми можемо зробити, ми зробимо для вас. І також на рівні нашого уряду, який постійно показує нашу підтримку», – сказала голова Конгресу депутатів Іспанії.