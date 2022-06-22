Оборонна та політична підтримка України з боку Італії є інвестицією в наше спільне вільне майбутнє – Андрій Єрмак

Оборонна та політична підтримка України з боку Італії є інвестицією у власну безпеку та спільне вільне майбутнє обох країн. Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в інтерв’ю телевізійному проекту Porta a Porta італійського телеканалу Rai 1.

«Ми дуже вдячні італійцям, італійському уряду, всім вам за те, що ви робите для України. Ми ніколи цього не забудемо. Ми вдячні за зброю та гучний голос на підтримку надання Україні статусу кандидата в члени ЄС. Але, будь ласка, зрозумійте: це не так доброчинність, як інвестиції у власну безпеку, у наш спільний мир, у наше спільне вільне майбутнє», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що російський агресор сьогодні намагається окупувати всю територію України, як це сталося з Кримом і частиною Донбасу.

Коментуючи вплив війни в Україні на економічне становище Італії, Андрій Єрмак наголосив, що сьогодні українці віддають свої життя за майбутнє Європи.

«Ви іноді платите грошима, а українці розплачуються життями. І не лише за себе. В одному з хітів дуже популярної серед італійців співачки Міни були такі рядки: Non cambi mai. Ці слова можна адресувати Росії: «Ти ніколи не змінюєшся». Тож якщо зараз вдасться досягти успіху в Україні, Росія не зупиниться. І італійцям доведеться платити більше. І добре, якщо тільки грошима», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна воюватиме з російським агресором стільки, скільки буде потрібно для перемоги.

«Ми не боїмося нікого, ми боремося за нашу країну, за нашу землю. Нам не потрібно чужого. Ми боремося за своє», – сказав Андрій Єрмак.

За його словами, Україна понад три місяці доводить на полі бою з окупантами, що за нею – правда, і тому сьогодні дуже важливою є підтримка нашої країни з боку європейських партнерів.

«Якщо всю підтримку, про яку ми домовилися і яку нам підтвердили наші партнери, ми отримаємо своєчасно, наша перемога буде швидшою. І ризики для всієї Європи, що ця війна поглине інші країни, будуть знижуватися», – наголосив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак відзначив важливість візитів до України лідерів європейських країн, зокрема візиту Прем’єр-міністра Італії Маріо Драґі, який відбувся минулого тижня. Як зауважив керівник Офісу Глави держави, очільник уряду Італії під час відвідання передмістя Києва мав змогу на власні очі побачити наслідки злочинів російських окупантів.

«Вихід (із ситуації, пов’язаної з російською агресією. – Ред.) може бути тільки один – наша перемога. І наша перемога буде й вашою (перемогою. – Ред.)», – наголосив керівник Офісу Президента.

Він зазначив, що з особливою повагою ставиться до історії Італії та традицій цієї країни, тому частину свого виступу в ефірі виголосив італійською мовою.

«Я хочу сказати, що я неодноразово бував в Італії, і щоразу вона мене чимось вражала. Природою. Культурою. Історією. Людьми. Але найбільше – вашою щирістю та гостинністю. І, певно, ці риси – це те, що найбільше об'єднує наші народи», – сказав Андрій Єрмак.