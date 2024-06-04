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Оборонні потреби України та нарощування виробництва: Президент у Парижі зустрівся з представниками французького ОПК

﻿У Парижі Президент України Володимир Зеленський відвідав Міністерство збройних сил Франції.

Міністр збройних сил Франції Себастьєн Лекорню показав Главі держави продукцію компаній французького оборонно-промислового комплексу, яку планують відправити в Україну.

Президент також поспілкувався з представниками компаній французького ОПК. Обговорили оборонні потреби України та нарощування виробництва САУ Caesar, артилерійських снарядів, зокрема далекобійних, засобів РЕБ і бронетехніки. Глава держави наголосив на важливості розширення спільного виробництва озброєнь на території нашої країни.

«Дякую вам за постачання Caesar. Це дуже гарна артилерія 155-го калібру. Із самого початку війни ми використовували різні системи артилерії 155-го калібру. Важливою була якість. Хочу подякувати за одну з найякісніших систем, які в нас були, – Caesar», – сказав Володимир Зеленський.

Представники українських та французьких компаній підписали ліцензійну угоду щодо створення спроможності з виробництва боєприпасів за ліцензією компанії KNDS France/Nexter. Також підписали заяви про наміри щодо створення центру обслуговування та ремонту техніки KNDS France / Nexter в Україні та щодо використання технології 3D-друку для виготовлення запчастин до продукції компанії.

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Офіційний візит Президента України до Французької Республіки

6 червня 2024 року - 16:34
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