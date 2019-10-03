Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким затвердив перші п’ять об’єктів Державного управління справами, що передаються у Фонд державного майна України для подальшої приватизації, повідомила заступник керівника Офісу Президента Юлія Ковалів.

«Ми починаємо з себе, як і обіцяв Президент. Підписано указ, який передає перші комерційні підприємства, що перебували у Державного управління справами, Фонду державного майна на приватизацію», – зазначила вона під час брифінгу.

Юлія Ковалів зауважила, що в результаті інвентаризації підприємств ДУС було обрано перші п’ять об’єктів, які повністю готові до приватизації, – щодо них немає заборон судів та інших юридичних обмежень. У перелік об’єктів увійшли державні підприємства «Чайка», «Центр-сервіс», «Технобуд», «Українські інформаційні та телекомунікаційні мережі», а також пакет акцій, що належить державі у статутному капіталі приватного акціонерного товариства «Готель «Дніпро».

Заступник керівника Офісу Президента зазначила, що всі кошти від продажу підприємств будуть спрямовані до державного бюджету. Державні компанії реалізуватимуть через електронну систему «ProZorro.Продажі», і їхню вартість визначить ринок, а акції готелю «Дніпро» – у рамках процедури великої приватизації із залученням радника.

«Ключовий меседж – усі комерційні підприємства, які перебувають у Державному управлінні справами, вже передаються до Фонду державного майна на приватизацію або будуть передані на приватизацію протягом наступних трьох місяців», – підкреслила Юлія Ковалів.

За її словами, упродовж наступних трьох-чотирьох місяців планується передати до Фонду держмайна ще 9 об’єктів, серед яких – готель «Україна», комплекси «Пуща-Водиця» і «Конча-Заспа», лікеро-горілчаний завод тощо. Зараз щодо них тривають інвентаризація та підготовчі роботи, а стосовно деяких з них – судові процеси.