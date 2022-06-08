Об’єднання світу навколо України допоможе захистити демократичні цінності – Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у режимі відеоконференції у Yale CEO Summit (Саміт генеральних директорів компаній Єлю).

Захід, який відбувався у Нью-Йорку, цьогоріч об’єднав 100 топ-менеджерів глобальних компаній, а також провідних учених з американських університетів, зокрема Єльського, Гарвардського та Колумбійського.

Глава держави подякував американському народові, бізнесу та державі за підтримку України.

«В об’єднанні світу – міцність. Підтримка – це найголовніше, що може бути», – сказав Володимир Зеленський.

На його переконання, саме завдяки об’єднанню світової спільноти відбувається спільна протидія агресору, зокрема через запровадження санкцій, надання Україні зброї, політичної та економічної підтримки тощо.

Водночас Глава держави наголосив, що війна в Україні триває, і світ має про це пам’ятати.

«Відсіччю російським військам на Київщині та ще в деяких окупованих районах війна не закінчилася. На сході тривають бої. Поки вони на нашій території, ця війна – за свободу, за суверенітет, за принципи міжнародного права й за демократію. Для нас дуже важливо не тільки говорити про це, а й щоб ці слова привели до конкретних висновків», – сказав Володимир Зеленський.

Під час сесії запитань-відповідей у Президента поцікавилися, що власники глобальних компаній, зокрема й американських, можуть зробити для допомоги Україні зараз та під час повоєнного відновлення. Глава держави зазначив, що насамперед представники світової бізнес-спільноти допоможуть, якщо їхні компанії остаточно підуть з ринку країни-агресора та працюватимуть над послабленням Росії шляхом подальшого запровадження дієвих жорстких санкцій.

«Це наша спільна війна. Компанії, які є на ринку Російської Федерації, повинні піти, і піти остаточно. Найголовніше для нас – що вони не будуть своїми податками фінансувати ту зброю, якою росіяни нас убивають», – наголосив Президент України.

Натомість, на переконання Володимира Зеленського, ці бізнеси можуть знайти місце в українській економіці. Відкриваючи свої офіси в нашій країні, міжнародні компанії підтримають українську економіку та створять робочі місця для громадян, які через війну втратили роботу й домівки.

Як зазначив Президент, лише сильна Україна та справжній союз світових лідерів, зокрема США, Канади, країн ЄС, Австралії, країн Африканського континенту та Азії, можуть змусити Росію та Президента Володимира Путіна перейти до реальних перемовин щодо припинення війни.

«Хочемо захистити сьогодні принципи демократії, принципи цивілізації – повинні захищати Україну. Захищати як вчасним постачанням зброї, так і санкціями», – сказав Глава держави.

Він зауважив, що ракети, які Росія застосовує проти України, показали, що відстань між країнами – умовна, і російська зброя може завдати руйнувань і спричинити жертви будь-де на планеті.

«Не може одна країна диктувати умови всьому світу. Якщо Україна не витримає, далі, повірте, будуть Польща, країни Балтії, Європа. Апетит у цієї держави, яка порушила міжнародні закони й нашу територіальну цілісність, великий. Вона так само апетитно заходить і в бізнесі, без будь-яких законів ринку. Вони почнуть і вам диктувати умови: як займатися бізнесом, з ким займатися бізнесом, з якими державами співпрацювати, а з якими ні», – застеріг Президент України.

Володимир Зеленський закликав сприяти розв'язанню питання розблокування українських портів, щоб Україна могла експортувати зерно, аби запобігти світовій продовольчій кризі та голоду в багатьох країнах.

Президент також закликав провідну наукову та бізнес-спільноту долучитися до післявоєнного відновлення України, яке, на його переконання, буде потужним економічним проектом. А вже сьогодні кожна з компаній може підтримати нашу державу через фандрейзингову платформу UNITED24.

Наприкінці зустрічі організатори оголосили про відзначення Володимира Зеленського нагородою «Легенда лідерства» (Legend Lidership Award). Цієї премії удостоюють світових лідерів, які залишають спадщину, що надихає, виявили героїзм та вплинули на культури, галузі чи країни.

Володимир Зеленський подякував за цю нагороду й зазначив, що сприймає її як відзнаку для всього українського народу.

Нагороду для Глави держави у Нью-Йорку отримав постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.