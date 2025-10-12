Очікуємо від Євросоюзу сильних рішень щодо підтримки нашої енергетичної системи – Володимир Зеленський за підсумками зустрічі з Каєю Каллас

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Високою представницею Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каєю Каллас.

Глава держави подякував Євросоюзу за постійну допомогу Україні й відзначив особисту підтримку з боку Каї Каллас.

Під час зустрічі детально обговорили наслідки російських атак на енергетичну інфраструктуру України та рішення, необхідні для посилення енергостійкості й захисту від російської агресії.

«Ми очікуємо від Європейського Союзу сильних рішень. У нас є кілька сильних рішень уже. Ми домовилися з деякими лідерами окремо. І окремо очікуємо від Європейського Союзу», – повідомив Президент.

Кая Каллас зазначила, що передусім потрібно допомогти Україні захищати себе. Адже тоді критична інфраструктура не зазнає пошкоджень. Крім того, європейські фахівці зараз вивчають, якої саме допомоги потребує Україна для відновлення енергосистеми.

Окрема увага – використанню заморожених російських активів для захисту та відновлення України, а також ухваленню 19-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії.

«Російська економіка вже слабка. Ми ще більше послаблюємо її завдяки нашим санкціям, щоб вони зрештою припинили фінансувати цю війну», – зазначила Кая Каллас.

Сторони також детально обговорили оборонну підтримку, зокрема спільне виробництво, та реалізацію програми SAFE.

Крім того, під час зустрічі йшлося про шлях України до вступу у Євросоюз. Президент наголосив, що до початку листопада наша країна технічно буде готова з усіма шістьма переговорними кластерами.

«Україна зробила багато роботи зі свого боку, щоб справді виконати необхідні умови. А ми зі свого боку також працюємо над просуванням процесу вступу, щоб дати надію українцям», – сказала Висока представниця Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики.

Також обговорили запуск Спеціального трибуналу щодо агресії Росії проти України.

«Дуже важливий сигнал, який пані Кая Каллас привезла, – це щодо Спецтрибуналу. Що є рішення виділити гроші від Європейського Союзу. Це важливо. Питання важливе. Це свідчить про те, що ми говоримо про справедливість», – підсумував Глава держави.