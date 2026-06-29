Очікуємо якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів на шляху України до членства у Європейському Союзі – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Європейського парламенту в Парламентському комітеті асоціації Україна – ЄС на чолі з її головою Пеккою Товері.

Ігор Жовква подякував Європейському парламенту за незмінну підтримку України в боротьбі проти російської агресії та на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі.

Головна тема зустрічі – перебіг переговорного процесу щодо вступу України до ЄС та необхідність якнайшвидшого відкриття переговорних кластерів.

«Європейський парламент завжди був на кілька кроків попереду інших інституцій Європейського Союзу в підтримці України. Ми високо цінуємо цю принципову позицію. Водночас сьогодні саме держави-члени мають ухвалити політичні рішення, які дозволять зберегти темп переговорного процесу. Ми очікуємо, що найближчим часом буде ухвалене рішення про відкриття решти п’яти переговорних кластерів», – наголосив Ігор Жовква.

Окрему увагу приділили відповідності України критеріям членства у Європейському Союзі.

«Якби серед Копенгагенських критеріїв був наявний безпековий критерій, Україна була б уже чемпіоном інтеграції», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Пекка Товері наголосив, що сьогодні забезпечити безпеку Європи неможливо без допомоги України. Він відзначив внесок нашої держави в захист Європейського континенту та висловив підтримку подальшого просування України на шляху до повноправного членства у Євросоюзі.

Від імені Президента України Володимира Зеленського наприкінці зустрічі Ігор Жовква вручив Пекці Товері орден «За заслуги» ІІІ ступеня.

Копенгагенські критерії – це визначені Європейським Союзом умови, яким має відповідати кожна держава – кандидатка на вступ. Вони передбачають наявність стабільних демократичних інституцій, верховенства права, повагу до прав людини та захист прав меншин, ринкову економіку, що функціонує.