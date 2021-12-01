Очікується, що в Україні до кінця року буде зроблено 30 мільйонів щеплень проти COVID-19 – Кирило Тимошенко

В Україні готують план роботи центрів вакцинації проти COVID-19 у період новорічно-різдвяних свят. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко під час робочої поїздки до Харківської області.

Відвідуючи центр вакцинації в ТРЦ «Нікольський» у Харкові, Кирило Тимошенко зазначив, що за останній місяць разом з Прем’єр-міністром Денисом Шмигалем та міністром розвитку громад та територій Олексієм Чернишовим вони проїхали практично всі регіони України, де насамперед знайомилися з роботою центрів масової вакцинації.

За його словами, наразі в Україні зроблено понад 20 млн щеплень: 13 млн осіб вакциновані однією дозою, 11 млн – двома. Кирило Тимошенко додав, що до кінця року в країні розраховують досягнути показника 30 млн щеплень.

«Ніхто не зупинятиметься. Ми зараз розробляємо плани разом з Міністерством охорони здоров’я та очільниками областей щодо вакцинації й у святкові дні. Щоб усі центри вакцинації працювали, і люди мали змогу прийти та щепитися. А вже через декілька місяців ми дійдемо до бустерної вакцинації», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Кирило Тимошенко зауважив, що нові карантинні обмеження, які почали діяти 6 грудня, насамперед спрямовані на захист населення від інфікування коронавірусом.

Заступник керівника Офісу Глави держави також розповів, що наступного року в межах програми Президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» передбачено реконструкцію великих об’єктів охорони здоров’я, зокрема обласних лікарень.

«Найперше обласні лікарні – обласна доросла лікарня, обласна дитяча лікарня. Ми вважаємо, що ці об’єкти в кожній області повинні стати своєрідними медичними магнітами – люди розумітимуть, що сюди з будь-якого приводу можна звернутися. Це буде велике медичне містечко. Ми не просто робитимемо ремонт в одному корпусі. Це повна реконструкція всіх обласних лікарень в усіх обласних центрах – і в Харкові також», – повідомив Кирило Тимошенко.

Крім того, за його словами, наступного року передбачена реалізація великої кількості проектів за програмою «Здорова Україна», триватиме реконструкція дитячих садочків і шкіл, втілення програми «Велика реставрація».