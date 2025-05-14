Очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні – звернення Президента

Дорогі українці, українки!

Коротко про сьогодні. Я хочу подякувати нашим захисникам неба за захист від «шахедів», від усіх інших ударних дронів. Понад сотню «шахедів» було в ніч на цей день – значну кількість збито. Не всі, але кожне збиття зберігає наших людей, зберігає нашу інфраструктуру. Були й ракети сьогодні – російська балістика. Коли весь світ чекає від Путіна простої відповіді «так» на пропозицію прямих перемовин – він продовжує бити по Україні. Жодного військового сенсу в цьому немає. Це зрозуміло. Нічого йому це не дає. І не дасть. Росія тільки затягує війну, затягує ці вбивства, і кожна країна, кожен лідер, які зараз тиснуть на Росію заради того, щоб усе ж припинився вогонь, щоб усе ж були нормальні, змістовні перемовини на рівні, який дає змогу ухвалити рішення, – кожному, хто допомагає миру, допомагає дипломатії, я хочу подякувати.

Сьогодні була дуже важлива заява Папи Римського Лева XIV про готовність Ватикану до посередницької роботи. Ватикан може допомогти дипломатії. Є підтримка прямої зустрічі від лідерів країн Глобального Півдня – і цей голос звучить. Знаємо також позицію Китаю щодо припинення вогню та перемовин. Абсолютна чітка позиція Америки та Європи. Фактично зараз найбільш очевидно для всіх у світі за весь час повномасштабної війни – очевидно, що єдиною перепоною для встановлення миру є відсутність чіткої волі Росії це зробити.

Сьогодні ми провели кілька нарад із командою щодо формату в Туреччині. Я очікую, хто прибуде від Росії, і тоді буду визначати, які кроки варто робити Україні. Сигнали від них у медіа поки непереконливі. Але ми чуємо також, що Президент Трамп розглядає можливість бути в Туреччині. Тож це може стати найбільш сильним аргументом. Тиждень дійсно може змінити багато, але може… Зараз усе це вирішується.

Я хочу відзначити наших воїнів. Це дуже важливо в цей час. Були доповіді сьогодні Головкома Сирського щодо ситуації на фронті – на всіх напрямках. Щодобово – більш як сотня боїв. Особливо важкі – Покровський напрямок, інші напрямки на нашій Донеччині. Ми продовжуємо наші активні дії на Курщині та в Бєлгородській області – ми захищаємо превентивно українське прикордоння. Але всі бойові дії – це не наш вибір, це наша оборона – оборона проти окупанта. Відповіді на всі питання про цю війну – чому вона почалась, чому вона триває – всі ці відповіді в Москві. Як війна закінчиться, залежить від світу. Україна готова до будь-яких форматів перемовин, і ми не боїмося зустрічей. Завтра – в Туреччині.

Слава Україні!