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Одеському художньому музею надано статус національного – указ Президента

14 жовтня 2021 року - 16:28

Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів діяльності комунальної установи «Одеський художній музей» як провідного культурно-освітнього та науково-дослідного закладу зі збереження, вивчення та популяризації музейних колекцій, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про надання йому статусу національного.

З підвищенням статусу музею зросте увага поціновувачів мистецтва до нього, а працівники закладу отримуватимуть більш достойну оплату праці.

Згідно з указом Глави держави, уряд має забезпечити проведення реставраційних робіт на будівлі-пам'ятці національного значення, у якій розміщується музей.

Ремонт споруди розпочнеться цього року в межах програми Президента «Велика реставрація», яка опікується відновленням об'єктів культурної спадщини.

Крім того, Одеська обласна державна адміністрація спільно з Одеською облрадою мають опрацювати питання щодо присвоєння Одеському національному художньому музею імені українського митця Олександра Ройтбурда, який був директором цієї установи у 2018-2021 роках.

Після смерті художника в серпні цього року Міністерство культури та інформаційної політики України підтримало ініціативу надати Одеському художньому музею статус національного, про що мріяв Олександр Ройтбурд. Сьогодні, 14 жовтня, виповнюється 60 років з дня народження митця.

одПов’язані документи

УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №541/2021

Про надання комунальній установі "Одеський художній музей" статусу національного
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