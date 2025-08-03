Один із найважливіших вимірів відбудови – відновлення людського капіталу – Олена Зеленська під час виступу на Українсько-японському форумі

У Токіо перша леді України Олена Зеленська взяла участь в Українсько-японському форумі, присвяченому сприянню економічному відновленню нашої країни.

На заході були присутні представники уряду, бізнесу та міжнародних організацій. Українську делегацію очолив віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка.

У виступі дружина Президента наголосила, що в повоєнній відбудові держави потрібно обов’язково враховувати людський вимір.

«Відновити будинки й підприємства необхідно, але недостатньо. Бо вони не потрібні, якщо в них не живуть, на них не працюють люди. У нас кажуть: “Відновимо людину – людина відновить усе”. Тому один із найважливіших вимірів відбудови – відновлення людського капіталу», – наголосила перша леді.

Вона зазначила, що Росія щодня обстрілює Україну, але попри це українці працюють і навчаються, а держава розвиває важливі гуманітарні ініціативи.

«Ми намагаємося відбудовувати все, що можливо, не чекаючи завершення війни. Нападник хоче відібрати в нас не тільки життя, але і його якість. Не дозволити йому це зробити – також акт спротиву», – зауважила Олена Зеленська.

Перша леді розповіла про реформу шкільного харчування. У її межах уже вдалося організувати 1 тис. сучасних шкільних кухонь, підготувати 6500 кухарів і забезпечити учнів молодших класів щоденними безкоштовними обідами.

«Це вже не просто про здоровʼя, корисні калорії та смак – це про відчуття турботи й захищеності для дітей і для їхніх родин. Прагнемо, щоб доступ до безкоштовного харчування мали всі школярі», – додала дружина Президента.

Перша леді також поділилася інформацією про проєкти Фундації Олени Зеленської, спрямовані на допомогу дітям в Україні.

«Ми відновили вже 17 укриттів у школах і садочках, створили шість освітніх просторів – Шкіл Супергероїв – при дитячих лікарнях, звели 15 будинків для великих прийомних родин, щоб у кожної дитини була «Адреса дитинства» (так і називається проєкт), розпочали облаштування перших п’яти молодіжних просторів психосоціальної підтримки «12–21» та ведемо ще багато гуманітарних проєктів для підтримки дітей. Українці – маленькі й дорослі – мають право жити якісно, безпечно, у турботі – не “колись”, а вже зараз», – підсумувала дружина Президента.

Окремо перша леді подякувала Японії за значну фінансову, гуманітарну та технічну допомогу Україні.