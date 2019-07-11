Одна електронна заява замість 37 документів та нуль візитів до органів влади замість 11 – Президент України доручив запровадити проект «єМалятко» до 1 січня 2020 року

30 липня в Офісі Президента України відбулася нарада з питань реалізації унікальних для світової практики комплексних електронних послуг, пов’язаних із народженням дитини та оформленням відповідних документів. Участь у нараді взяли Глава держави, представники профільних центральних органів виконавчої влади та міжнародних донорських проектів.

«Я з самого початку казав, що йду на посаду Президента, щоб спростити життя нашим громадянам. Цифровізація державних послуг, або «Держава у смартфоні» є пріоритетом нашої команди. Особливо це стосується суспільно важливих та масових послуг, коли батьки змушені проходити бюрократичне пекло з немовлям на руках. Я доручаю реалізувати проект «єМалятко» до 1 січня 2020 року і готовий прибрати всі бар’єри, які виникатимуть», – підкреслив Володимир Зеленський.

Так, указом Президента України «Про деякі заходи щодо поліпшення доступу фізичних та юридичних осіб до електронних послуг» передбачено реалізацію трьох комплексних електронних проектів, а саме:

- «єМалятко» – можливість отримати 10 послуг держави, пов’язаних з народженням дитини, за однією електронною заявою одразу в пологовому будинку. Передбачено зменшення кількості необхідних візитів з 11 до нуля, а кількості документів, що вимагаються, – з 37 до одного.

- ID 14 – одночасна реєстрація фізичної особи як платника податків під час першого оформлення паспорта громадянина України. Передбачається скорочення кількості документів від дитини на чотири, що в середньому становитиме мінус понад 6 млн документів на рік.

- Місце реєстрації дитини – можливість зареєструвати місце проживання дитини онлайн. Передбачається скорочення кількості документів від дитини на чотири, що в середньому становитиме мінус більш ніж 3 млн документів на рік.

«Проект «єМалятко» – унікальний не лише в Україні, а й у світі. Наприклад, у Сербії та Канаді реалізовано проект «5 в 1», у Новій Зеландії та Австралії – «3 в 1». Наш проект передбачає можливість отримати 10 послуг за однією заявою. Проект є дуже складним та комплексним, і ми з самого початку хочемо задати високі стандарти управління ним», – зазначив радник Президента України Михайло Федоров. За його словами, профільні центральні органи виконавчої влади до 7 серпня мають підготувати галузеві плани й визначити керівників підпроектів. А вже 9 серпня відбудеться обговорення спільного плану реалізації проекту.

«Цим проектом ми хочемо започаткувати створення електронних послуг нового покоління. Проект та послуги «єМалятко» будуть представлені у вигляді життєвої ситуації й супроводжуватимуть батьків інформаційно та інтерактивно з початку вагітності й до народження дитини та отримання всіх документів», – зазначила Людмила Рабчинська, представниця Офісу реформ адміністративних послуг.

Реалізація ініціатив відбуватиметься за підтримки міжнародних проектів, зокрема, програми EGAP (Швейцарська Конфедерація та Фонд Східна Європа), проекту EGOV4Ukraine (ЄС, Естонія), Офісу реформ адміністративних послуг (Канада, проект EDGE) та проекту EU4PAR (ЄС).

Довідка. У рамках проекту «єМалятко» за однією заявою можна буде отримати такі 10 послуг:

1) державна реєстрація народження дитини;

2) реєстрації місця проживання народженої дитини;

3) призначення допомоги при народженні дитини;

4) реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони здоров’я;

5) реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків;

6) отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім'ї;

7) визначення походження народженої дитини, батьки якої не перебувають у шлюбі між собою;

8) визначення належності дитини до громадянства України;

9) присвоєння дитині унікального номера запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

10) призначення допомоги багатодітним сім’ям.