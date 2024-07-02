Одним із практичних результатів Саміту миру може стати резолюція щодо ядерної безпеки – Президент під час зустрічі з Головою Генасамблеї ООН

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Головою 78-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН Деннісом Френсісом, який перебуває в Україні з візитом.

Глава держави відзначив стійку підтримку територіальної цілісності та суверенітету України з боку Генасамблеї ООН.

«Дякую за підтримку України резолюціями у відповідь на повномасштабне російське вторгнення. Вони дуже важливі для нас. Тому ми особливо цінуємо перший за майже 30 років візит до нашої держави Голови Генасамблеї», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент також подякував Деннісу Френсісу за підтримку першого Саміту миру та Спільного комюніке. Він наголосив, що одним із практичних результатів Саміту може стати нова резолюція, проєкт якої Україна найближчим часом винесе на розгляд Генасамблеї, щодо ядерної безпеки та безпеки ядерних об’єктів України з акцентом на Запорізькій атомній електростанції.

Володимир Зеленський розповів про актуальну ситуацію на полі бою та критичний стан енергетичної системи у зв’язку з постійними російськими атаками на її об’єкти.

Голова Генасамблеї ООН зазначив, що під час візиту мав змогу побачити на власні очі наслідки війни та зрозуміти виклики, які стоять перед українським народом, а також потреби нашої країни.

Денніс Френсіс підтвердив подальшу солідарність Генеральної Асамблеї ООН з Україною, наголосив на необхідності дотримання всіма членами організації Статуту ООН і відзначив стійкість та мужність українців.