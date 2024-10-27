Офіс Президента готує проєкт Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства

Офіс Президента України готує проєкт Стратегії розвитку системи правосуддя та конституційного судочинства на пʼять років. Про це розповіла заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра під час обговорення ключових висновків Тіньового звіту щодо правосуддя та основоположних прав.

Цей звіт представники українського громадянського суспільства підготували до 23-го розділу «Правосуддя та фундаментальні права» звіту Європейської комісії щодо України у 2023 році. У ньому висвітлений погляд громадського сектору та представників правничої спільноти на те, чого вже вдалося досягнути, а також містяться рекомендації, що потрібно зробити.

Ірина Мудра зазначила, що проєкт складатиметься з двох блоків. Перший буде присвячений розвитку системи правосуддя та міститиме чотири розділи: судова система й судочинство, прокуратура, адвокатура, юридична освіта. Другий стосуватиметься розвитку конституційного судочинства. У ньому будуть відображені поточні проблеми, виклики та основні пріоритети розвитку цієї сфери.

Крім того, під час дискусій керівники судових органів, представники правоохоронної системи та громадського сектору, а також міжнародні партнери назвали одним із ключових пріоритетів роботи державних інституцій подальше проведення реформ у сфері правосуддя, боротьби з корупцією та захисту прав людини.

«Інтеграція України до Європейського Союзу залежить від готовності та здатності трансформувати систему правосуддя відповідно до вимог ЄС. Це має привести до позитивних перетворень і зміцнення національної системи правосуддя», – підсумувала Ірина Мудра.