Окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій; що треба зробити – зробимо – звернення Президента України

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Завершуємо цей день вже в столиці, у Києві.

Два дні – Донбас, Запорізька область. 13 бойових бригад.

Разом із генералами Сирським, Тарнавським, Содолем. Поспілкувалися з комбригами, з комбатами.

Нагородили наших воїнів. До речі, хлопці, усі шеврони додамо ось тут – ось така у нас нова дошка для шевронів. Хай кожен гість України, із якими я говорю у кабінеті, бачить, як Україна пишається своїми людьми!

Подякував бойовим медикам, нашим лікарям. Дуже важливо!

Велика гордість – наші воїни, які після поранень повертаються на позиції, до своїх побратимів.

Усі запити від воїнів будуть у вищих генералів, в урядовців, у наших міжнародників.

Буде нове постачання.

Дуже важливо – буде нове виробництво нашої зброї, окреслили з воїнами кілька пріоритетних позицій. Те, що треба зробити. Зробимо!

І завтрашній день.

Сьогодні вже підготувалися. Будуть події, важливі для України. Мають бути й рішення, важливі для України.

Я дякую всім, хто б’ється й працює заради нашої держави!

Слава Україні!