Окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні, як щодня, першочергова наша увага всім районам бойових дій – усій лінії захисту. Була доповідь Головкома – генерал Сирський якраз на передовій, безпосередньо в наших бойових бригадах. Результати цих днів – усього тижня – ми маємо більш міцні позиції на Харківщині. П’ятдесят сьома бригада, Вісімдесят друга бригада ДШВ – дякую вам, воїни! І при цьому наші сили достатньо ефективно знищують окупанта на Донецьких напрямках – зокрема, в районах міста Часів Яр та інших. Власне, окупант не досягає свого завдання – розтягнути наші сили та цим послабити Україну на широкому фронті від Харківщини до Донеччини. Я дякую кожному нашому солдату, кожному сержанту, кожному офіцеру, які достатньо сміливо і стійко виконують бойові накази та зберігають наші позиції. Особливо відзначу за бої цими днями Сорок першу бригаду передусім, спецпідрозділи ГУР «Кракен» і «Артан» та підрозділи Нацгвардії. Саме за Часів Яр – за знищену російську техніку та відбиття штурмів – дякую вам, хлопці! А також особливо хочу подякувати Двісті двадцять п’ятому окремому штурмовому батальйону – просто молодці!

Друге. Дякую всім нашим підрозділам ДСНС України та Національної поліції, кожному медичному працівнику, усім працівникам ремонтних бригад, які задіяні в ліквідації наслідків російських ударів. Жорстокі російські обстріли та ракетні удари, удари керованими авіабомбами щодня продовжуються. Сумщина, Харківщина. Донеччина, Запоріжжя, Миколаївщина, міста Дніпровщини. Якими б не були складнощі, всюди є належне реагування наших екстрених служб – усіх рятівників життя. Відзначу сьогодні рятувальників Харківщини, які проявили себе в допомозі нашим людям: Андрій Плахонін, Артем Костиря, Максим Томко, Владислав Касьянюк, Андрій Скиба, Станіслав Нещеретний – усі працівники ДСНС у Харківській області. Дякую! Також вдячний Світлані Шовковій, лікарю, Вовчанського відділення екстреної медичної допомоги. Дякую також рятувальникам ДСНС України на Сумщині: Євген Костров, Андрій Ольховський, Сергій Ковбаса, Ігор Пономаренко. Дякую за відданість справі фельдшерам бригад екстреної допомоги, які працюють на Сумщині та відзначились цими днями й тижнями: Марина Бакун та Олег Єфименко. І майстрам ремонтних бригад, які відновлюють нормальність життя після російських обстрілів саме на Сумщині, – Олександру Столяренку, Сергію Кислому та всім вашим колегам. Дякую кожному й кожній, хто, виконуючи свої професійні обов’язки, допомагає всій нашій державі стояти проти російського терору й захищати життя. Дякую всім, хто б’ється заради нашої держави і хто допомагає іншим пройти цей важкий час!

Слава Україні!