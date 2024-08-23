Окупант не підкорить Харків, не підкорить усю нашу Україну – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Сьогодні вже довгий і результативний день для нашої держави. І будуть іще наші міжнародні активності сьогодні. Тож зараз – тільки частина звіту за цей день. Перше – День прапора. Мав честь привітати всіх наших людей, і зокрема всіх наших воїнів, зі святом. І пишаюсь усіма, хто робить наші синьо-жовті кольори такими сильними й достойними. Пишаюсь усіма нашими людьми, які захищають державу, захищають нашу незалежність. Це відображення саме таких наших людей – повага світу до України та той факт, що українські прапори можна побачити в усіх провідних столицях демократичного світу.

Також сьогодні хочу подякувати Харкову – це День Харкова. Справді героїчне місто, місто людей і життя. Від початку цього травня нашим силам вдалося відбити спробу Росії наступати на Харків, зламати це наше місто та всю Харківщину.

Я говорив із Головкомом Сирським, зокрема щодо боїв на Харківщині. Витискаємо російську армію. Поступово. Окупант не підкорить Харків. Не підкорить усю нашу Україну. Я дякую кожному й кожній, хто береже життя в Україні, хто береже наш Харків та всі інші міста й села нашої держави. І ми зробимо все, щоб повернути справжню безпеку.

Сьогодні відбувся візит Прем’єр-міністра Індії Моді в Україну. Це перший такий візит за час відносин між Індією та незалежною Україною. Ми довго говорили зараз. І про війну Росії проти України, і про необхідність забезпечити саме справедливий мир. Ми дуже цінуємо, що пан Моді розпочав візит зі вшанування пам’яті українських дітей, чиї життя забрала російська агресія. Вдячний за пакети гуманітарної підтримки, які Індія надає протягом цієї війни. Важливо для нас і те, що Індія залишається прихильницею міжнародного права та підтримує наш суверенітет, нашу територіальну цілісність – базові принципи. Індія також бере участь у нашій роботі щодо Формули миру – була представлена і на Саміті миру, і працюємо у відповідних групах згідно з Формулою миру. Все це додає нам оптимізму, і важливо, щоб якнайбільше глобальних суб’єктів чітко висловлювали свою позицію щодо фундаментальних норм міжнародного права і щоб відвідували Україну – демонстрували свою підтримку реально. Звичайно, сьогодні ми говорили й про двосторонній порядок денний з Індією. Чотири міжурядові документи підписані нашими представниками. Є також домовленості щодо інших напрямів співпраці, зокрема й військово-технічної.

Готуємо і ще важливі перемовини.

Також сьогодні я провів кілька нарад із нашими міжнародниками. Щодо оборонної підтримки та комунікації з партнерами. Вчасне постачання – це постачання ключове зараз. Є пакети оголошені, проголосовані, але не поставлені в Україну. А фронт воює снарядами й технікою, а не словами «завтра» чи «скоро». Робимо все, щоб прискорити постачання. Дякую всім, хто допомагає!

Слава Україні!