Окупант неминуче відчуватиме нашу силу справедливості – звернення Президента України

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Короткий звіт про сьогоднішній день.

Щойно говорив із Президентом Бразилії. Корисна розмова. Поновлюємо контакти між нашими державами на найвищому рівні.

Я поінформував про атаки Росії проти наших людей, про вбивства дітей, про удари по нашій цивільній інфраструктурі.

Подякував Бразилії за підтримку нашої резолюції про мир і територіальну цілісність для України.

Обговорили дипломатичні зусилля, що здатні зупинити російську агресію й повернути спокій нашій країні, регіону та всьому світу.

Зокрема, міжнародні зусилля для реалізації нашої формули миру.

Говорив сьогодні і з Президентом Швейцарії. Це перша наша розмова з новим Президентом.

Подякував за пакет підтримки для України, для наших людей. Обговорили подальшу двосторонню співпрацю й можливу взаємодію на міжнародних майданчиках.

Почув, що Швейцарія зацікавлена в реалізації нашої формули миру. Це дуже добрий сигнал.

Провів засідання Ставки – суто щодо фронтової й безпекової ситуації.

Загальну доповідь зробив Головнокомандувач. Була доповідь розвідки.

Детально – з конкретних бойових напрямків, від командувачів угруповань наших військ.

ОСУВ «Хортиця» – ключова увага Бахмуту.

ОСУВ «Таврія» – обговорили Донецький і Запорізький напрямки. Була детальна доповідь генерала Тарнавського.

На сьогоднішній звірячий російський ракетний обстріл Запоріжжя буде наша відповідь як військова, так і юридична. Окупант неминуче відчуватиме нашу силу. Силу справедливості в усіх сенсах слова.

І я хочу подякувати всім нашим рятувальникам, які від ночі розбирають завали будинку, під’їзд якого був зруйнований ракетою.

Вдалося врятувати 11 людей, понад 70 отримали допомогу.

У списку загиблих на цей час двоє людей. Мої співчуття рідним!

ОСУВ «Одеса» – доповідь щодо ситуації на Південному напрямку, зокрема стосовно того, що стосується Херсона й Херсонщини.

Звичайно, не залишаємо без уваги північ нашої держави, кордон.

Командувачі прекрасно розуміють, що їхнє завдання – робити все, щоб придушувати вогонь терористів. І постійно працюємо з партнерами над тим, щоб далекобійність наших можливостей зростала.

Підписав сьогодні кілька указів щодо нагородження наших воїнів. Загалом за цей день 847 захисників і захисниць відзначені державними нагородами.

Бійці наших механізованих бригад, танкісти, артилеристи, морпіхи, розвідники, воїни Повітряних сил, Сил спеціальних операцій, Тероборони, Нацгвардії, Національної поліції, прикордонники, працівники ДБР і ДСНС.

На сьогодні кількість наших захисників і захисниць, чия хоробрість і результативність були відзначені державними нагородами, вже понад 40 тисяч. Я дякую всім, хто захищає нашу державу!

Дякую всім, хто щодобово привчає Росію до думки, що Україну не зламати.

Ми вистоїмо. Ми переможемо. І притягнемо до відповідальності всіх російських терористів.

Слава нашим воїнам!

Слава Україні!