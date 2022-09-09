Олексій Дніпров провів зустріч з членами Міжнародної експертної групи з питань реалізації молодіжної політики

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Дніпров провів онлайн-зустріч з представниками міжнародних та українських експертних організацій, які увійшли до складу Міжнародної експертної групи з питань впровадження Національної молодіжної стратегії до 2030 року та відповідних ініціатив, включених до плану заходів з повоєнного відновлення та розвитку України.

Олексій Дніпров привітав і подякував учасникам онлайн-зустрічі, які виявили бажання спільно напрацювати дієві механізми імплементації Національної молодіжної стратегії до 2030 року в умовах повномасштабної російської агресії.

«Щиро радий вітати вас усіх сьогодні на зустрічі, адже це початок масштабної за залученням та непересічним значенням молодіжної історії для нашої країни, яка попри активний та кривавий спротив російському агресору продовжує втілювати реформи, модернізуватися та змінюватися в напрямі демократії, свободи та єдності з цивілізованою європейською та світовою спільнотою», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Зі свого боку міжнародні експерти, зокрема професор Європейської молодіжної політики Університету Південного Уельсу Говард Вільямсон, подякували за запрошення та запевнили у готовності поділитися своїми знаннями та досвідом, щоб діяльність експертної групи була максимально позитивною для молодих українців, які беруть безпосередню участь у протидії російському ворогу або вимушено покинули Україну, рятуючи своє життя.

Водночас міжнародні експерти наголосили на тому, що Національна молодіжна стратегія має враховувати вплив війни та бойових дій на молодь, адже це зовсім нетипові виклики та досвід, якого не мають молоді люди з країн Європи, і ці виклики потребують відповідної та злагодженої роботи.

Експерт із довготермінових стратегій Євген Глібовицький зауважив, що процес підготовки Національної молодіжної стратегії до 2030 року базувався на принципі інклюзивності передусім для молодих українців. Саме тому одним з пріоритетів, нетипових для стратегій інших європейських країн, є безпековий. Він передбачає створення безпечного середовища задля посилення життєстійкості молоді. Для держави Україна принципи безбар’єрності та доступності під час розробки та впровадження нормативних актів залишаються пріоритетними попри широкомасштабну російську агресію.

Учасники зустрічі погодили календарний план роботи та домовилися про наступні, профільні засідання, які дадуть змогу опрацювати кожен з пріоритетів стратегічного документа, а також запропонувати нові сучасні підходи для реалізації державної молодіжної політики.

Міжнародна робоча група об’єднала представників урядових, наукових, експертних кіл таких країн, як Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Польща, Литва, Грузія, Північна Македонія, Албанія, Швеція.

З українського боку до групи увійшли представники Ради з молодіжних питань при Президентові України, урядовці, народні депутати, волонтери, молодіжні працівники та громадськість, яка безпосередньо бере участь у формуванні та реалізації державної молодіжної політики в Україні.

Онлайн-зустріч відбулася з ініціативи Ради з молодіжних питань при Президентові України та за підтримки українського представництва Фонду Конрада Аденауера.