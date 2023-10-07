Олексій Дніпров зустрівся з представниками боксерської спільноти України та WBC

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Дніпров зустрівся з представниками боксерської спільноти України й однієї з найпрестижніших боксерських організацій світу – World Boxing Council (Всесвітня боксерська рада).

Олексій Дніпров подякував представникам WBC за підтримку України в протистоянні російській агресії, зокрема за принципову позицію щодо заборони участі в змаганнях для росіян і білорусів.

Під час відеоконференції президент Всесвітньої боксерської ради Маурісіо Сулейман наголосив на всебічній підтримці України в боротьбі за незалежність та звільнення своїх територій від російських загарбників. Також президент WBC запевнив у подальшій забороні російським і білоруським боксерам брати участь у будь-яких змаганнях із залученням організації та зазначив, що триває робота над виключенням прапора РФ із логотипів WBC.

На додачу до цього, за його словами, планується допомога Україні у відбудові спортивних приміщень, зруйнованих агресором.

Керівник офіційного представництва WBC в Україні Микола Ковальчук і радник WBC Ігор Фаніян розповіли про гуманітарну допомогу, яку організація надала медичним закладам, переміщеним особам, дітям-сиротам і Збройним Силам України в межах благодійного проєкту WBC Cares Ukraine.

Президент Національної ліги професійного боксу України, член ради директорів WBC Михайло Завʼялов і віцепрезидент НЛПБУ Олег Кудєров поінформували про роботу задля подальшого застосування жорстких санкцій до спортсменів Росії та Білорусі, а також про кроки з відновлення та розвитку професійного боксу в Україні.

Маурісіо Сулейман звернувся з проханням передати знакові боксерські атрибути та персональні пояси чемпіонів WBC і WBC Ukraine Президентові України із щирим побажанням якнайшвидшої перемоги.

Олексій Дніпров запросив Маурісіо Сулеймана відвідати Україну.