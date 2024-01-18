Олексій Кулеба обговорив з членами Представництва ЄС в Україні продовження реформи децентралізації

Заступник Керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із членами Представництва Європейського Союзу в Україні, зокрема з Послом ЄС Катаріною Матерновою.

Учасники заходу зосередили увагу на обговоренні продовження реформи децентралізації та ролі Європейського Союзу в підтримці та розвитку українських громад. Співрозмовники також окреслили спільні плани в цій сфері.

Олексій Кулеба подякував Послу за її особисту участь у підсумковому засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України, яке відбулося у Львові торік у грудні.

Члени Представництва ЄС упродовж 2023 року брали активну участь у заходах Конгресу. Зокрема, сприяли наданню потужної фінансової підтримки від міжнародних організацій, які стали партнерами Конгресу.

«Ми вітаємо «горизонтальну» взаємодію європейських муніципалітетів з нашими містами для подолання наслідків російської агресії. Спираючись на наявні та нові партнерства, розраховую на вашу допомогу в розширенні патронату держав – членів ЄС над окремими областями України, що найбільше постраждали», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Олексій Кулеба наголосив на важливості координаційної ролі Представництва ЄС у регіонах у питаннях відбудови, гуманітарного реагування, програм розвитку та загальнодержавних ініціатив Президента України, зокрема в діяльності Регіональних офісів міжнародного співробітництва, програми «Пліч-о-пліч», шкільних спортивних ліг та роботі з внутрішньо переміщеними особами.

Катаріна Матернова відзначила важливу роль, яку українські муніципалітети відіграли на початку повномасштабної російської агресії, та їхню стійкість. Вона акцентувала на важливості місцевого самоврядування для двох стратегічних процесів: розширення ЄС та відновлення.

Посол також наголосила, що продовження реформи децентралізації залишатиметься вирішальним як елемент належного управління на шляху до вступу в Європейський Союз. Так само місцевий рівень сприятиме ефективному та інклюзивному процесу відновлення.

«ЄС найближчим часом запровадить Український фонд (Ukraine Facility), що базуватиметься саме на цьому підході. Це означатиме капіталізацію реформи децентралізації та потенціалу місцевої влади», – додала Катаріна Матернова.

Олексій Кулеба також привітав Представництво Європейського Союзу з 30-річчям дипломатичної присутності в Україні та високо оцінив спільну роботу, результатом якої стали спершу рекомендації Європейської комісії, а згодом і рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

«Це історичний крок. Ми вітаємо готовність Європейської комісії розпочати роботу з підготовки переговорної бази та процесу скринінгу – аналітичної перевірки українського законодавства», – резюмував заступник керівника Офісу Президента України.