Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це блокувати терор – звернення Президента України
Блокувати шляхи обходу Росією санкцій – це блокувати терор – звернення Президента України

18 січня 2024 року - 20:02

Переглянути всі відео
ностанні новини

Олексій Кулеба обговорив з членами Представництва ЄС в Україні продовження реформи децентралізації

19 січня 2024 року - 15:30

Володимир Зеленський вручив чергові житлові сертифікати Героям України та родинам полеглих Героїв: Завдяки нашим людям Україну завжди знатимуть як країну сміливих

19 січня 2024 року - 15:20

Олена Зеленська в інтерв’ю Corriere della Sera: Світ має шанс подолати російську агресію лише спільно

19 січня 2024 року - 14:35

Андрій Єрмак обговорив з міністром закордонних справ Угорщини підготовку зустрічі, запланованої на кінець січня

19 січня 2024 року - 13:28

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Вручення Президентом сертифікатів на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих Героїв
Вручення Президентом сертифікатів на отримання квартир Героям України та членам родин полеглих Героїв

19 січня 2024 року - 14:37

Перейти до всіх галерей

Олексій Кулеба обговорив з членами Представництва ЄС в Україні продовження реформи децентралізації

19 січня 2024 року - 15:30

Олексій Кулеба обговорив з членами Представництва ЄС в Україні продовження реформи децентралізації

Заступник Керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із членами Представництва Європейського Союзу в Україні, зокрема з Послом ЄС Катаріною Матерновою.

Учасники заходу зосередили увагу на обговоренні продовження реформи децентралізації та ролі Європейського Союзу в підтримці та розвитку українських громад. Співрозмовники також окреслили спільні плани в цій сфері.

Олексій Кулеба подякував Послу за її особисту участь у підсумковому засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад під головуванням Президента України, яке відбулося у Львові торік у грудні.

Члени Представництва ЄС упродовж 2023 року брали активну участь у заходах Конгресу. Зокрема, сприяли наданню потужної фінансової підтримки від міжнародних організацій, які стали партнерами Конгресу.

«Ми вітаємо «горизонтальну» взаємодію європейських муніципалітетів з нашими містами для подолання наслідків російської агресії. Спираючись на наявні та нові партнерства, розраховую на вашу допомогу в розширенні патронату держав – членів ЄС над окремими областями України, що найбільше постраждали», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Олексій Кулеба наголосив на важливості координаційної ролі Представництва ЄС у регіонах у питаннях відбудови, гуманітарного реагування, програм розвитку та загальнодержавних ініціатив Президента України, зокрема в діяльності Регіональних офісів міжнародного співробітництва, програми «Пліч-о-пліч», шкільних спортивних ліг та роботі з внутрішньо переміщеними особами.

Катаріна Матернова відзначила важливу роль, яку українські муніципалітети відіграли на початку повномасштабної російської агресії, та їхню стійкість. Вона акцентувала на важливості місцевого самоврядування для двох стратегічних процесів: розширення ЄС та відновлення.

Посол також наголосила, що продовження реформи децентралізації залишатиметься вирішальним як елемент належного управління на шляху до вступу в Європейський Союз. Так само місцевий рівень сприятиме ефективному та інклюзивному процесу відновлення.

«ЄС найближчим часом запровадить Український фонд (Ukraine Facility), що базуватиметься саме на цьому підході. Це означатиме капіталізацію реформи децентралізації та потенціалу місцевої влади», – додала Катаріна Матернова.

Олексій Кулеба також привітав Представництво Європейського Союзу з 30-річчям дипломатичної присутності в Україні та високо оцінив спільну роботу, результатом якої стали спершу рекомендації Європейської комісії, а згодом і рішення Європейської ради щодо відкриття переговорів про членство України в ЄС.

«Це історичний крок. Ми вітаємо готовність Європейської комісії розпочати роботу з підготовки переговорної бази та процесу скринінгу – аналітичної перевірки українського законодавства», – резюмував заступник керівника Офісу Президента України.

Версія для друку