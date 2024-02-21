Олексій Кулеба обговорив зі спеціальним посланником уряду Німеччини процес децентралізації в Україні

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба провів зустріч зі спеціальним посланником уряду ФРН з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні професором Георгом Мільбрадтом.

Співрозмовники обговорили процес децентралізації в Україні та кроки, яких необхідно вжити для завершення відповідної реформи, зокрема зміни до законодавства як на цьому етапі, так і після завершення дії воєнного стану.

Олексій Кулеба подякував Георгу Мільбрадту та керівникові відділу багаторівневого управління «U-LEAD з Європою» Сорену Гербсту за системну допомогу в упровадженні реформ в Україні, а також за підтримку з боку німецького народу в боротьбі України з російською агресією.

Він наголосив, що попри війну наша країна рухається вперед і вдосконалює механізми, які посилюють роль місцевого самоврядування та водночас впроваджують нагляд за законністю рішень, які ухвалюються на рівні громад.

Зокрема, заступник керівника Офісу Президента поінформував міжнародних партнерів про рішення парламентського Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендувати Верховній Раді ухвалити в другому читанні проєкт закону № 4298, який посилить децентралізаційні процеси та водночас забезпечить баланс державного управління.

Цей документ створювався у співпраці з представниками Ради Європи, які надавали свої рекомендації щодо відповідності запропонованих змін до законодавства європейським принципам і цінностям.

Георг Мільбрадт зі свого боку наголосив на тому, що готовий допомагати розвивати та вдосконалювати місцеве самоврядування в Україні.

«Місцеве самоврядування зробило Україну стійкішою в протистоянні російській агресії. Україна обрала європейське майбутнє. Завершення реформи децентралізації та подальше зміцнення місцевого самоврядування має вирішальне значення для досягнення цієї мети», – зазначив він.

Олексій Кулеба зауважив, що зараз критично важливо не зменшувати обсягів допомоги Україні, зокрема тієї, що спрямована на відновлення, реконструкцію та модернізацію нашої держави.

«Я радий, що цього року наші країни організовують Конференцію з відновлення України (URC 2024), яка є однією з ключових платформ для мобілізації такої допомоги. На заході значну увагу буде приділено саме ролі місцевого самоврядування в повоєнному відновленні України», – повідомив він.

Окремо співрозмовники торкнулися питання діяльності Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України. Це майданчик для комунікації, який об’єднує всі гілки влади та надає можливість для спілкування громад із центральною владою, а також для розв’язання проблемних питань в умовах воєнного стану.