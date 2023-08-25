Олексій Кулеба провів зустріч із Послом Азербайджану в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим.

Сторони обговорили перспективні напрями співпраці в регіонах нашої країни, зокрема в соціальній та інфраструктурній сферах, медико-психологічну реабілітацію для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення Росії, а також надання допомоги в енергетичному секторі.

Олексій Кулеба подякував Послу Азербайджану за постійну підтримку України.

«В умовах повномасштабної війни для нас дуже цінно співпрацювати. Нам надзвичайно важлива підтримка Азербайджану, яка виявляється в конкретних діях і проектах. Як приклад – відновлення країною-партнером освітніх закладів на Київщині», – наголосив Олексій Кулеба.

Заступник керівника Офісу Президента також зазначив, що відбудова житлової та соціальної інфраструктури є одним з актуальних і важливих питань для нашої держави.

Зі свого боку Посол Азербайджану висловив сподівання на відновлення й розвиток торговельно-економічних відносин та акцентував увагу на міжрегіональній співпраці країн, а також на підтримці України під час осінньо-зимового періоду.

«Ми вже анонсували надання гуманітарної допомоги Україні для закупівлі енергообладнання перед опалювальним сезоном. Також ми впровадили програму відпочинку та реабілітації дітей військових у нашій країні», – повідомив Сеймур Мардалієв.

Співрозмовники відзначили конструктивний діалог між Україною та Азербайджаном і домовилися надалі координувати спільні дії.

Олексій Кулеба запросив Посла Азербайджанської Республіки взяти участь у засіданні Президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України.