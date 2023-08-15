Олексій Кулеба провів зустріч із Послом Японії в Україні

Заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Японії в Україні Кунінорі Мацудою.

Співрозмовники обговорили пріоритетні для обох сторін напрями співпраці.

Олексій Кулеба подякував Послу Японії за постійну й фундаментальну підтримку України в умовах повномасштабної війни, а також за участь у Конгресі місцевих та регіональних влад при Президентові України, який нещодавно відбувся в Івано-Франківську.

«Дякуємо за підтримку України на міжрегіональному рівні. Після засідання Конгресу було підписано Меморандум про взаєморозуміння між префектурою Хіого та Івано-Франківщиною. Знаємо, що нові партнери готові сприяти у навчанні фахівців із реабілітації та протезування, а також із ментального відновлення», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Учасники зустрічі обговорили початок осінньо-зимового періоду та нового навчального року в Україні.

«Кожна громада, кожна область сьогодні готується до нового шкільного сезону. Для цього треба облаштувати бомбосховища у навчальних закладах. Маємо дати нашим дітям змогу навчатися, маємо забезпечити їхню безпеку. Також на порядку денному підготовка до зими, яка буде важчою за минулу. Ми розуміємо, що ворог продовжуватиме терористичні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Тому допомога Японії в енергетичному секторі цінна як ніколи», – наголосив Олексій Кулеба.

Зі свого боку Кунінорі Мацуда акцентував на важливості залучення муніципалітетів і регіонів до відновлення та відбудови деокупованих територій, а також запропонував розвивати тісніші відносини з Азією.

Співрозмовники відзначили конструктивний діалог між двома країнами й домовилися надалі координувати спільні дії.