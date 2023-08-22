Олексій Кулеба відвідав з робочою поїздкою Харківщину 

За дорученням Президента України Володимира Зеленського та керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба відвідав з робочою поїздкою Харківську область.

Він побував у прикордонних населених пунктах Харківщини та ознайомився з безпековою ситуацією в області. Разом із начальником Харківської ОВА заступник керівника Офісу Президента провів наради з представниками командування ОУВ «Харків» та ОТУ «Куп’янськ».

«Укріплення, захист кордонів – це сьогодні один із пріоритетів як військових, так і влади. Поспілкувалися з бійцями, заслухав доповіді про ситуацію з оборонними спорудами у прикордонних районах. Окрема увага – Куп’янську та громадам поруч, які постійно під обстрілами. Зокрема, захист цивільного населення, збереження життя людей», – зазначив Олексій Кулеба.

Серед актуальних питань – підготовка громад і регіонів до опалювального сезону.

«Робота й підготовка триває. Зима буде важкою, опалювальний сезон буде важким. Ми розуміємо, що ворог продовжить обстріли критичної інфраструктури, енергооб’єктів. Тож треба зробити все для їх захисту. Якнайкраще підготуватися до осінньо-зимового періоду – наскільки це можливо в умовах війни», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Іще один важливий напрям – відновлення житлової інфраструктури на Харківщині. У межах робочої поїздки Олексій Кулеба побував у Дергачівській громаді, де триває відбудова багатоквартирних будинків.

«Важливо встигнути до зими. Щоб люди могли повернутися у свої домівки до холодів. Відновлення триває. На Харківщині ми бачимо хороші темпи. Окрім того, люди отримують виплати в межах програми «єВідновлення». Тут також важлива координація органів місцевого самоврядування, обласної влади для швидкого та якісного відновлення», – переконаний заступник керівника Офісу Президента.

