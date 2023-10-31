Олексій Кулеба зустрівся з делегацією Комітету Європейського парламенту з питань регіонального розвитку

Заступник керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба взяв участь у зустрічі з делегацією Комітету Європейського парламенту з питань регіонального розвитку.

Під час зустрічі йшлося про безпекову ситуацію в країні та наслідки щоденних терористичних атак Росії на мирні населені пункти.

Попри те, що повномасштабна війна триває понад 600 днів, і попри складну безпекову й політичну ситуацію у світі Україна залишається пріоритетом для Європи, зазначили представники Європарламенту.

«Сьогодні увага прикута до Близького Сходу, але ми прибули з візитом, щоб запевнити український народ, що фокус нашої уваги не зміщуватиметься від України. Тут триває війна. Україна має нашу повну підтримку, і ця підтримка не зменшуватиметься. Ми також приїхали підтримати виділення 50 мільярдів євро для Фонду допомоги Україні, її регіонам і містам, а також впровадження реформ, що особливо необхідні для майбутнього вступу України до ЄС», — наголосив голова Комітету та делегації Юнус Омарджі.

Заступник керівника Офісу Президента подякував партнерам за всебічну підтримку, зокрема за допомогу українцям, які були змушені шукати прихистку у Європі через повномасштабну російську агресію.

Європейський парламент на чолі з Робертою Мецолою допомагає Україні й у боротьбі з російською навалою та відновленні країни, і в здійсненні реформ, необхідних для вступу в ЄС.

Сторони обговорили питання реалізації реформи децентралізації, яка триває з 2015 року, та домовилися разом працювати над регіональною політикою, яка має посилити всю країну.

При цьому європейські партнери наголосили на необхідності адаптування до українських реалій найкращих напрацювань інших країн — кандидатів у члени Євросоюзу з метою створення ефективної системи влади, що відповідатиме нинішній ситуації в Україні та у європейському регіоні загалом.

«Продовжуємо спільно працювати над процесами децентралізації для створення ефективної системи влади.

Переконаний, що слід адаптувати досвід інших кандидатів для створення власної унікальної й ефективної системи. Реформа децентралізації має значну підтримку українського суспільства, і її результати вже демонструють сильні громади. Тому цей процес неодмінно триватиме за підтримки партнерів», — наголосив Олексій Кулеба.