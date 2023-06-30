Олексій Кулеба зустрівся з директором Міжнародного республіканського інституту в Україні

На виконання доручення Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із директором Міжнародного республіканського інституту в Україні Майклом Дракменом.

Співрозмовники обговорили подальшу співпрацю, а також розвиток громад і регіонів в умовах повномасштабного вторгнення РФ.

«Щиро вдячний іноземним партнерам за внесок у розвиток врядування в Україні. В умовах війни важливо зберегти горизонтальне управління. Однак варто забезпечити дієву вертикаль там, де цього вимагає безпекова ситуація», – зазначив Олексій Кулеба.

Представники Міжнародного республіканського інституту в Україні презентували дослідження, яке засвідчило довіру до української влади серед українців і підтримку інтеграції в ЄС та НАТО. До того ж 84% учасників дослідження вважають майбутнє України обнадійливим.

«Наше муніципальне опитування продемонструвало, що українці вірять у краще майбутнє своїх міст і хочуть брати участь у визначенні пріоритетів відбудови разом із місцевою владою. Тому для успішного відновлення України вкрай важливо забезпечити справжню взаємодію громадян, місцевої та центральної влади», – наголосив Майкл Дракмен.

Присутні обговорили також підтримку Міжнародним республіканським інститутом діяльності Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові України та Регіональних офісів міжнародного співробітництва.

Крім того, заступник керівника Офісу Президента розповів про план дій щодо обговорення нової доктрини розвитку України.

«У нас усіх попереду багато спільної роботи для реалізації доктринальних планів трансформації України, які Президент України озвучив перед парламентом із нагоди Дня Конституції», – повідомив Олексій Кулеба.