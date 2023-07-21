Олексій Кулеба зустрівся з керівництвом міжнародної благодійної організації Misericordiа

На виконання доручення Президента України та керівника Офісу Глави держави заступник керівника Офісу Президента Олексій Кулеба провів зустріч із керівництвом міжнародної благодійної організації Misericordiа на чолі з головою організації доктором Доменіко Джанні.

Під час розмови обговорили питання подальшої співпраці, зокрема соціальної допомоги українцям.

Олексій Кулеба подякував присутнім за їхню допомогу України. Він підкреслив важливість гуманітарних місій за підтримки Посольства Суверенного Мальтійського Ордену в Україні та Misericordiа.

«Допомога нашим громадянам від початку повномасштабного вторгнення, сприяння евакуації українських біженців, особливо дітей і людей старшого віку, до Італії, фінансова допомога – країна високо оцінює роль Misericordiа у підтримці України в боротьбі проти країни-терориста», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, Олексій Кулеба висловив переконання щодо посилення співпраці, зокрема у відновленні життєдіяльності в деокупованих регіонах і найбільш постраждалих областях України, як-от Херсонщина, яка нині завдяки спільним зусиллям оговтується від руйнівних, економічних, екологічних та інших наслідків терористичного акту на Каховській ГЕС.

«Ми маємо спільне бачення щодо залучення Misericordiа до проектів відновлення в кількох громадах регіону. Організація розширює свою роботу в Україні також на регіональному рівні. Напередодні було підписано Меморандум із Львівською ОВА щодо соціальної допомоги вразливих категорій населення та підтримки медичних закладів області. Дякую доктору Доменіко Джанні та Misericordiа за підтримку українців як в Україні, так і в інших країнах Європи», – зазначив Олексій Кулеба.

Зі свого боку, голова організації Доменіко Джанні висловив готовність до подальшої співпраці.

«Ми солідарні з народом України та всебічно підтримуємо його в боротьбі за незалежність, за демократичні цінності. Ми продовжуємо нашу співпрацю. Під час цього візиту привезли й передали карету швидкої допомоги лікарні Святого Миколая у Львові. Започаткували співпрацю в галузі реабілітації з Національним реабілітаційним центром у Львові. Переконаний, що надалі наша співпраця лише посилиться», – наголосив Доменіко Джанні.