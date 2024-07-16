Олена Зеленська: Держава й суспільство мають втілювати безбар’єрність разом

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у засіданні Ради з прав людини, гендерної рівності та різноманіття при Міністерстві закордонних справ.

На засіданні також були присутні: радниця – уповноважена Президента України з питань безбар’єрності Тетяна Ломакіна, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, постійний представник Програми розвитку ООН в Україні Яко Сільє, урядовці, представники Офісу уповноваженого Верховної Ради з прав людини, посольств, організацій громадянського суспільства, місцевих та регіональних органів влади.

«83% українців називають безбар’єрність новою цінністю для країни. Це щось абсолютно нове у свідомості людей. І вже не 10%, як перед вторгненням, а чверть населення каже, що вже створює, як може, безбар’єрність навколо себе. Про це свідчать дані дослідження, проведеного за підтримки ЮНІСЕФ. Але безбар’єрність маємо створювати таки разом – свідоме суспільство та свідома держава. Поодинці ніхто не впорається», – зазначила дружина Президента.

Під час засідання обговорили спричинені війною виклики у сфері безбар’єрності та перспективи їх подолання.

«Україна послідовно використовує всі можливості для поїздок і навчання наших експертів із безбар’єрності. Вони вже ознайомилися з реабілітаційним досвідом у Норвегії, Сполучених Штатах Америки, Великій Британії. Сподіваємося, співпраця триватиме й завдяки розвитку міжнародного медичного партнерства», – сказала перша леді.

За результатами засідання Рада з прав людини, гендерної рівності та різноманіття ухвалила Заяву про підтримку Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року. Безбар’єрне суспільство визначене як один із пріоритетів для демократичної Української держави.

Рада закликала міжнародних партнерів надавати пріоритетну підтримку проєктам із розбудови безбар’єрного простору в місцях працевлаштування, ініціативам щодо інфраструктурної, транспортної та інформаційної доступності, а також безбар’єрності у сфері освітніх, медичних, соціальних послуг та житлового будівництва.