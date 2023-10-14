Олена Зеленська: Для усвідомлення власної цінності жінками та усунення бар’єрів на шляху їхнього зростання потрібна велика робота держави та працедавців

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у заході «На шляху впровадження Національної стратегії подолання гендерного розриву в оплаті праці на період до 2030 року та внесок партнерів у цей процес», що відбувся під головуванням міністерки економіки Юлії Свириденко.

Дружина Президента наголосила, що розрив у оплаті праці характерний для всього розвиненого світу.

«Днями Нобелівську премію з економіки отримала американська науковиця Клаудія Голдін саме за поглиблення розуміння позицій жінок на ринку праці. Фактично вона написала цілий економічний детектив, щоб розібратися, що перешкоджає жінкам гідно працювати й заробляти. ​Зокрема, вона визначила, що, хоч протягом ХХ століття жіноча зарплатня зростала, це зростання уповільнилося у 2000-х роках, і нині жіночий заробіток у США та ЄС становить близько 80% від чоловічого», – наголосила перша леді.

Олена Зеленська нагадала, що у вересні на полях Генеральної Асамблеї ООН у межах заходу «Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці – 2023» відбулося всесвітнє обговорення подолання цього розриву.

«Як і більшість розвинених країн світу, Україна взяла на себе зобов’язання подолати гендерний розрив у оплаті за найближчі сім років. Російський напад поставив цю велику роботу під загрозу так само, як і всі сфери нашого життя, як і саме наше життя. Коли у вересні я виступала у Нью-Йорку в межах заходу «Міжнародний день боротьби за рівну оплату праці – 2023», то наголошувала: під час війни розвиток зазвичай гине першим, бо люди думають про виживання. Але й тоді, на полях Генасамблеї ООН, і зараз мені приємно й важливо констатувати: це не наш випадок. Бо Україна ухвалила принципове рішення – розвиватися попри війну. І держава з цього шляху не звертає попри те, що він подекуди замінований, подекуди доводиться долати його під обстрілами», – сказала перша леді.

Вона відзначила важливість Національної стратегії зменшення гендерного розриву в оплаті праці, яку уряд затвердив 15 вересня 2023 року. Уже розпочато реалізацію перших пунктів цього документа. У планах урядовців – до 2030 року скоротити розрив у оплаті праці між чоловіками та жінками з 18,6% до 13,6%.

Завдяки імплементації стратегії заплановано досягти трьох основних цілей, а саме:

удосконалити законодавство про рівну оплату праці, а саме – внести зміни до нього та забезпечити оновлення методики; створити сприятливі умови для подолання стереотипів і дискримінації щодо професій за ознакою статі: збільшити кількість роботодавців, які впроваджують принцип гендерної рівності на робочому місці, сприяти проведенню гендерних аудитів і впровадженню роботодавцями гендерної рівності та недискримінації; створити сприятливі умови для зручного поєднання сімейних і професійних обов’язків.

«Наша стратегія має вимірювану мету: до 2030 року ми хочемо скоротити розрив в оплаті праці між чоловіками та жінками ще на 5 відсоткових пунктів, тобто з 18,6% до 13,6%. Після перемоги Україна має стати країною без бар’єрів та без упереджень. Ми маємо побудувати її саме такою: інноваційною, спрямованою на людину та її потреби, відкритою до різноманіття. Національна стратегія щодо подолання гендерного розриву в оплаті праці – лише один з інструментів для переходу нашого суспільства на нові стандарти. Рівність можливостей – це гарантія гармонійного розвитку держави та суспільства», – зазначила Юлія Свириденко.

За її словами, з травня Міністерство економіки почало реалізацію цієї стратегії. Досягнуто перших результатів:

Мінекономіки підготувало проєкт Трудового кодексу;

UN Women оголосила тендер на комунікаційну кампанію стратегії;

було відновлено перевірки з боку Державної служби України з питань праці;

уряд узяв до уваги рекомендацію Ради ОЕСР щодо забезпечення гендерної рівності у сферах освіти, зайнятості та підприємництва;

Міністерство економіки реалізує грантову програму «єРобота», яка сприяє залученню жінок, зокрема дружин ветеранів, до підприємництва.

Також ініційовано масштабну інформаційну кампанію «Звісно, зможеш» для подолання стереотипів і посилення ролі жінок у повоєнній відбудові.

Заплановане проведення інформаційних кампаній (МОН, обласними, Київською міською адміністраціями), спрямованих на:

• батьків, учителів, викладачів – для запобігання поширенню ними серед молоді гендерних стереотипів щодо вибору напряму навчання та професій;

• дівчат і жінок – для заохочення вибору напрямів навчання та професій, у яких жінки традиційно недостатньо представлені;

• хлопців і чоловіків – для заохочення вибору напрямів навчання та професій, у яких чоловіки традиційно недостатньо представлені.

«Як акцентує нобелівська лауреатка пані Голдін, скорочення гендерного розриву в оплаті праці не залежить лише від формальних вимог однакової зарплатні. Це залежить від системної реструктуризації робочих місць і впровадження гнучких умов роботи для всіх працівників, зокрема жінок. Умов роботи, що враховують, наприклад, материнство й той колосальний обсяг зусиль, який витрачають на нього жінки. Саме усунення бар’єрів для жінок підвищить їхню конкурентоспроможність на ринку праці. І тоді для компаній просто не буде сенсу дискримінувати їх. Отже, скорочення гендерного розриву в оплаті праці починається зі справедливого ставлення, незалежно від статі. Усвідомлення власної цінності самими жінками та усунення барʼєрів на шляху їхнього зростання – тут бачу велику роботу і з боку держави, і з боку працедавців. Упевнена: спільно зможемо пройти цей шлях гідно, навіть під час війни. І особливо під час війни. Бо за гідність у нас воюють і чоловіки, і жінки», – резюмувала Олена Зеленська.