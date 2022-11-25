Перша леді України Олена Зеленська долучилася до акції «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства», яка проводиться в усьому світі з 25 листопада до 10 грудня. Вона має на меті привернути увагу до цієї теми й закликати долати будь-які прояви гендерно зумовленого насильства.

Цьогоріч Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) за підтримки урядів України, Великої Британії, Канади та США організував акцію під гаслом «Чуйність переможе насильство». У 60 містах і громадах по всій Україні встановлено мозаїку із зображеннями різних форм насильства. Інсталяція виконана з магнітів, тож, беручи один із них собі, охочі приєднуються до того, щоб негативне зображення поступово зникало. Натомість з’являється фраза «Чуйність перемагає насильство».

З початку 2022 року до Національної поліції України надійшло 120 тис. повідомлень щодо випадків домашнього насильства. Крім того, 98% звернень на гарячу лінію 1547 для постраждалих стосується саме домашнього насильства.

«Війна робить нас загартованішими, стійкішими, витривалішими. Ми звикаємо до побутових проблем, повітряних тривог, звикаємо ухвалювати важкі рішення. Але є дещо, до чого не можна звикати навіть під час війни. Тим паче під час війни. Навпаки, саме у війну треба стати в рази уважнішими до потреб інших, навіть незнайомих нам людей, до їхнього відчаю. І не менш важливо бути уважними й до власних проблем. Не можна не зважати на випадки жорстокості та знущань, морального чи фізичного тиску, сподіваючись їх «якось перетерпіти». Не можна заплющувати очі на те, що болить. Війна не виправдання для побутового зла», – наголосила Олена Зеленська.

Перша леді зазначила, що Україна, йдучи у Європу, роками на рівні державних ініціатив, освітнього процесу та громадянського суспільства працювала над протидією й профілактикою домашнього та побутового насильства, булінгу в школі тощо.

І протягом дев’яти місяців повномасштабної війни країна не припиняла рухатися шляхом змін. Прикладом цього є ратифікація Україною Стамбульської конвенції, яка набрала чинності 1 листопада поточного року й стала новим етапом у боротьбі з насильством. Крім того, це додатковий інструмент для захисту тимчасово переміщених українців за кордоном.

Перша леді закликала не замовчувати випадки побутового насильства, а протидіяти йому.

«Ми не такі, як наш ворог. Ми людяні. Ми чуйні. Кожен день війни перевіряє нас на вірність цим принципам. І ми обов’язково їх захистимо», – сказала Олена Зеленська.