Олена Зеленська: Фабрика-кухня – це не лише обіди, а й зміни на краще для всього суспільства

Перша леді України Олена Зеленська повідомила про виділення коштів для будівництва вже другої фабрики-кухні в країні.

У межах реформи шкільного харчування, яку ініціювала дружина Президента, фонд американського філантропа Говарда Баффета The Howard G. Buffett Foundation погодив фінансування для спорудження другої фабрики-кухні в Україні.

The Howard G. Buffett Foundation пожертвував $10 млн для фабрики-кухні в Бучі та виділив понад $12 млн на підтримку другого такого об’єкта. З початку повномасштабного вторгнення в Україну фонд виділив понад $500 млн, зокрема $255 млн на підтримку української продовольчої безпеки та посилення спроможності країни збирати врожай та експортувати продовольство.

Проєкт буде реалізований у Лозовій Харківської області. Очікується, що фабрика-кухня забезпечить готовими обідами заклади освіти Лозівської та Близнюківської громад, де навчається майже 14 тис. учнів.

«Ще один потужний крок реформи шкільного харчування, щоб дати дітям якісну та корисну їжу, яка особливо потрібна в умовах стресів воєнного часу. Це також важливий поштовх для громад, бо це робочі місця й економічне пожвавлення там, де воно потрібне. Допомога родинам – діти не тільки отримають якісні обіди, а й навчаться здорового підходу до харчування. І обнадійлива перспектива для всього нашого суспільства: якщо з дитячих років засвоювати здорові харчові звички, вони обов’язково продовжаться і в дорослому житті, мільйонах життів. Отже, виходить, кухня вироблятиме не лише обіди, а й зміни на краще», – наголосила перша леді.

«Завдяки підтримці Олени Зеленської та нашого американського друга Говарда Баффета ми здійснили колосальну «домашню роботу», яка системно тривала протягом року. Разом з обласною радою створили комунальне підприємство, яке централізує організаційні процеси, працюємо над облаштуванням укриттів, ремонтом харчоблоків та навчанням кадрів, а також над забезпеченням транспорту для підвезення учнів. Але найважливіше – попереду. Переконані, що вже через рік наші діти навчатимуться в безпечному освітньому середовищі та будуть охоплені якісним здоровим харчуванням», – зазначив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Першу фабрику-кухню відкрили в м. Бучі Київської області у грудні 2023 року. Вона забезпечує готовими обідами учнів і дошкільнят 30 освітніх закладів трьох навколишніх громад – Бучанської, Немішаївської та Бородянської.

Модель фабрики-кухні є однією з трьох розроблених та затверджених у межах упровадження реформи шкільного харчування у 2020–2022 рр. новітніх технологічних моделей організації харчування дітей. Її особливість не лише в масштабах, а й у забезпеченні дотримання високих стандартів якості та вимог НАССР, що гарантує надійність і безпеку.

Фабрика-кухня – це окреме підприємство, де здійснюється приготування, шокове охолодження (за температури +3° С) готових страв та доставка в охолодженому вигляді до навчальних закладів і закладів оздоровлення та відпочинку. Виробничі потужності дають змогу виготовляти до 10 тис. порцій їжі на день та забезпечувати якісним харчуванням 30–40 навчальних закладів. Водночас діти як у великому місті, так і в маленькому селі отримуватимуть однаково здорові та поживні страви.