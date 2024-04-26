Олена Зеленська: «Ідеться про створення кращого українського суспільства, у якому в кожної дитини є родина і тепло»

Перша леді взяла участь у Міжнародному діалозі навколо реформи системи догляду та підтримки дітей у межах Міжнародного саміту міністрів соціальної політики в Києві.

У відеозверненні до учасників заходу Олена Зеленська акцентувала, що реформа системи догляду та підтримки дітей – це про створення кращого українського суспільства, у якому в кожної дитини є родина і тепло.

«А це значить, що більше турботи і безпеки буде в усьому нашому суспільстві, в усій країні. Тому це реформа про всіх нас. Усе, що пов’язане з дітьми, завжди було для України важливим, а за роки вторгнення стало стратегічним. Таким же, як оборона. Не тільки тому, що, як прийнято казати, «діти – майбутнє», а саме тому, що вони – сьогодення», – зазначила перша леді України.

Під час заходу пані Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова та голова Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні Мунір Мамедзаде підписали угоду щодо підтримки реформування системи догляду дітей. У такий спосіб міжнародні партнери засвідчили свою готовність і надалі надавати допомогу в цій сфері.

Перша леді також закликала представників громад долучатися до розвитку форм сімейного виховання і навела приклади з практики Фундації Олени Зеленської, яка будує великим прийомним родинам нове житло замість зруйнованого.

«Потрібно більше людей, готових підтримувати, всиновлювати. А для цього потрібна їхня власна впевненість у житті – у житлі, у державній підтримці. Дитинство не можна відкласти. Тому ми не маємо обирати. Наша відповідь – і порятунок життя, і його покращення. Одночасно», – сказала вона.

На зустрічі виступила також Ніна Горбачова, директорка Фундації Олени Зеленської. Розповіла про проєкти Фундації, спрямовані на підтримання розвитку сімейного виховання, а саме великих прийомних родин. Зокрема, про зведення нових будинків для великих прийомних родин, які втратили житло через війну, а також про намір продовжувати програму «Адреса дитинства»: ще 10 домівок планують побудувати цього року.

Фундація готова долучитися до нових ініціатив і стратегічних рішень, які допоможуть кожній дитині України знайти родину.