Олена Зеленська ініціювала підписання декларації між великими українськими та міжнародними компаніями про усунення бар’єрів у бізнесі

Перша леді України Олена Зеленська ініціювала підписання декларації «Бізнес без бар’єрів» між великими українськими та міжнародними компаніями. Заради сталого розвитку країни компанії сприятимуть змінам з метою створення можливостей та соціального включення для всіх суспільних груп, зокрема людей з інвалідністю, літніх людей, батьків з дітьми до шести років, жінок та молоді.

«Щодня тисячі українців живуть за бар’єрами: відчувають складнощі в переміщенні, користуванні послугами, роботі та спілкуванні. Щоб виправити цю ситуацію, я запросила до діалогу представників великих компаній, які вже імплементують найкращі безбар’єрні рішення у свої бізнес-процеси. Наша мета – усунути бар’єри в бізнесі», – розповіла Олена Зеленська.

За словами першої леді, побудова безбар'єрного бізнесу в Україні – це складний, комплексний та системний процес. Він залежить як від законодавства та дій держави, так і від компаній і самих людей.

Ініціатива «Бізнес без бар’єрів» допоможе подолати бар’єри, що виникають при пошуку співробітників та прийомі їх на роботу, адаптації працівника на робочому місці та в колективі. Також вона дасть змогу розробляти продукти та послуги, які доступні всім суспільним групам, зокрема людям з інвалідністю, літнім людям, батькам з дітьми до шести років, жінкам та молоді.

«На мою думку, ініціатива Олени Зеленської «Бізнес без бар’єрів» має добрі перспективи. Інклюзія – це рух у бік реалізації в Україні європейських цінностей. Для запровадження безбар’єрності в Україні потрібні спільні зусилля не тільки держави та громадянського суспільства, а й бізнесу. В Ощадбанку є чимало досвіду у цій сфері, ми готові поділитися своїми напрацюваннями з колегами», – прокоментував ініціативу Сергій Наумов, голова правління Ощадбанку.

«Високий рівень інклюзії – зазвичай прерогатива успішних держав. Україна тільки стала на цей шлях, попереду багато роботи: від розбудови інфраструктури до зміни підходів у побудові бізнес-процесів і повного перезавантаження менталітету людей. Ми як компанія з 65-тисячним колективом і п'ятьма мільйонами клієнтів по всій країні як ніхто усвідомлюємо свою відповідальність у цьому процесі. Ми підтримуємо ініціативу першої леді з розбудови інклюзивного суспільства й тішимося, що питання безбар’єрності та рівних прав для всіх груп населення в Україні піднімається на найвищому державному рівні», – зазначила заступник генерального директора Укрпошти Лілія Бушіна.

Олена Зеленська та представники компаній домовились до кінця цього року зафіксувати здобутки та визначитися з планами на найближчі роки з розвитку безбар’єрності у бізнесі.

«Навесні ми зустрінемось знову та поділимося тим, що вже вдалося інтегрувати у бізнес-процеси, та залучимо нові компанії до діалогу. Безбар'єрність повинна бути суспільною нормою», – заохотила перша леді.

Декларацію підписали представники компаній: «Укрпошта», «Ощадбанк», «Укрзалізниця», «Ашан», 1+1 Media, ДТЕК, Socar, work.ua, АТБ, Danone. За бажанням до ініціативи «Бізнес без бар’єрів» може приєднатися будь-яка компанія, яка вже сьогодні готова імплементувати принципи безбар’єрного ведення бізнесу.