Олена Зеленська: Кожна українська дитина має виховуватися в сім’ї

Перша леді Олена Зеленська обговорила з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, яка перебуває в Україні з візитом, тему подолання сирітства та впровадження сімейних форм виховання.

«Однією з умов для вступу в ЄС для нас є відмова від дитбудинків. Їх має замінити родинне виховання. Як і багато країн Центральної та Східної Європи, Україна успадкувала систему великих інтернатних закладів для дітей і дорослих. Це пережиток радянської системи. Практично всі держави – наші сусіди пройшли цей шлях під час набуття членства у Європейському Союзі. Тож сьогодні ми маємо приклади кращих практик, розуміємо, які кроки були успішними», – зазначила перша леді.

Олена Зеленська акцентувала, що це подвійний виклик для держави, оскільки перехід від інтернатної системи до сімейних форм виховання потрібно здійснювати під час війни, розв’язаної Росією.

«Ми маємо водночас рятувати дітей і від російських ракет, і від життя в дитбудинках. Цим дітям потрібні мир, безпека й родина. І не колись, а вже зараз», – наголосила дружина Президента.

Разом із першою леді на зустрічі була присутня міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

«Дуже важливо системно підійти до формування політики захисту прав дітей. Тому експертна й технічна допомога європейських партнерів дасть нам змогу обрати найкращу модель, провести широке громадське обговорення, визначити найдієвіші кроки, щоб забезпечити цілісну підтримку сімей із дітьми та виховання кожної дитини в родині», – зазначила міністр.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості про те, що найближчим часом Єврокомісія відправить своїх експертів для початку роботи над планом реформи спільно з Міністерством соціальної політики.

Перша леді розповіла, які труднощі постають перед прийомними родинами під час російського вторгнення. Згідно зі статистикою, 343 прийомні родини, які виховують 1386 дітей, через війну стали внутрішньо переміщеними особами, бо втратили житло або не почуваються в безпеці. Ще 706 родини із 3093 дітьми виїхали за кордон. Їм часто нікуди повертатися.

«Я не стомлююся повторювати, що на цій війні ми боремося за кожну людину й за її основні права. А для дитини це право жити в родині, мати батьків, які її люблять. Ми зацікавлені в реформі не тільки тому, що це формальний шлях до ЄС. Це потрібно нашим людям, нашим дітям, щоб вони були щасливішими», – резюмувала Олена Зеленська.