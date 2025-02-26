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Олена Зеленська: Кулінарія стає трендом для молоді, зокрема завдяки реформі шкільного харчування

27 лютого 2025 року - 18:08

Олена Зеленська: Кулінарія стає трендом для молоді, зокрема завдяки реформі шкільного харчування

Перша леді України Олена Зеленська стала членом журі конкурсу «Кулінарні батли», у якому взяли участь школярі з шести областей України.

Мета конкурсу – ознайомити школярів із кулінарними професіями та розповісти про можливості фахової освіти в цьому напрямі.

До фіналу потрапили переможці регіональних етапів «Кулінарних батлів» – учні 8–9-х класів із Київської, Львівської, Одеської, Полтавської, Чернігівської та Івано-Франківської областей, а також учні професійно-технічних освітніх закладів.

Десять команд змагалися у приготуванні основної страви та десерту. Зокрема, готували паелью з куркумою, чилі кон карне з куркою, панкейки з бананом і ваніллю та цитрусове печиво. Оцінювало кулінарні навички журі у складі першої леді Олени Зеленської, Посла Швейцарії в Україні Фелікса Бауманна, міністра освіти і науки Оксена Лісового та шеф-кухаря Євгена Клопотенка.

«Виявилося, дуже складно бути суддею. Адже я вболівала за кожного учасника та учасницю, радіючи, що в такі юні роки вони мають таке натхненне захоплення», – зазначила дружина Президента.

Вона наголосила, що мета реформи шкільного харчування – щоб саме такі, якісні та смачні страви, стали нормою для кожного освітнього закладу країни.

«І щоб вам і вашим друзям стало цікаво самим до цього долучитися. Щоб «здорово і смачно» стало трендом, вашим власним трендом. Бо тільки якісна їжа додає сил і настрою. Тому дуже пишаюся вами, що в такий непростий час нашої оборони ви вчитеся таких важливих і життєствердних речей», – наголосила Олена Зеленська.

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