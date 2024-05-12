Олена Зеленська: Культура та спільні гуманітарні проєкти нарощують взаєморозуміння між Україною та Сербією

Перша леді України Олена Зеленська перебуває в Белграді на запрошення першої леді Сербії Тамари Вучич для участі в конференції щодо ментального здоров’я.

«Наша взаємодія набагато ширша й триває вже декілька років. Як активна учасниця Саміту перших леді та джентльменів, пані Вучич дотримується головного принципу нашої спільноти: навіть м’яка сила повинна бути дієвою, особливо коли йдеться про порятунок життів і відновлення справедливості», – зазначила дружина Президента України.

Перший день візиту Олена Зеленська присвятила заходам культурної дипломатії.

Разом із першою леді Сербії, міністрами закордонних справ двох країн Дмитром Кулебою та Марко Джуричем вона взяла участь у відкритті української книжкової полички в бібліотеці Белграда. Проєкт налічує вже понад 200 поличок і 50 тисяч українських книжок у 47 країнах.

«Вірю в цивілізований діалог культур. Зараз це, а також спільні гуманітарні проєкти продовжують нарощувати взаєморозуміння між Україною та Сербією», – зазначила Олена Зеленська.

Перші леді також узяли участь у запуску українського аудіогіда в історичній фортеці Калемегдан у межах проєкту Олени Зеленської з поширення української мови у найвідоміших пам’ятках світу. Дружина Президента України подякувала за реалізацію ініціативи Міністерству закордонних справ України, Міністерству культури та інформаційної політики, Українському інституту та Посольству України в Сербії.

«Це вже 84-й такий гід проєкту з українізації провідних пам’яток світу. Рада, що тепер і це стародавнє місце з героїчною історією зможе розповісти про себе українською», – сказала Олена Зеленська.

Цього ж дня перша леді та міністри закордонних справ були присутні на підписанні угоди про дослідження, освіту й культурну співпрацю між Київським національним університетом імені Тараса Шевченка та Белградським університетом.

Олена Зеленська зауважила, що загалом ці університети співпрацюють уже майже 30 років. Зокрема, сербську мову та літературу вивчають у КНУ, українську – на відділенні україністики філологічного факультету Белградського університету. Нова угода передбачає відкриття науково-освітніх центрів для вивчення історії та культури обох країн.

Дружина Президента також провела зустріч із представниками української та українсько-русинської громад.

«Ми в Україні добре знаємо й цінуємо активну роботу представників української громади в Сербії. Ви є тим місточком, який пов’язує Україну та Сербію, який щодня представляє Україну сербам. Важливі всі ваші справи: від навчання до волонтерства, бо це підсилює всіх нас», – акцентувала Олена Зеленська.

Крім того, вона зазначила, що завдяки домовленостям між першими леді у 2022 році Сербія передала Україні автомобілі швидкої допомоги – Харківському та Черкаському центрам екстреної медичної допомоги.