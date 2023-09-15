Олена Зеленська: Ментальне здоров’я – один із найбільших глобальних викликів майбутнього

Дружина Президента України Олена Зеленська розповіла про результати спеціального дослідження на тему ментального здоров’я, яке провела на замовлення третього Саміту перших леді та джентльменів британська компанія Alligator Digital. Результати опитування презентували 6 вересня на третьому Саміті в Києві.

Метою комплексного соціологічного дослідження було проаналізувати, як люди у різних регіонах світу оцінюють своє ментальне здоров’я та як ставляться до відкритого обговорення проблем у цій сфері. Опитування провели в 11 країнах, які репрезентують різні культури, мови й традиції. До вибірки увійшли країни, що перебувають у стані війни зараз або мають нещодавній досвід воєнних дій чи серйозних потрясінь, а також ті, які пройшли через руйнівні конфлікти багато десятиліть тому.

«Поряд з інфляцією, бідністю, втратою засобів до існування ментальне здоров’я, на думку жителів різних країн світу, зокрема й України, є одним із найбільших викликів сьогодення», – розповіла Олена Зеленська.

Основні висновки дослідження:

• 24% опитаних некомфортно звертатися до лікарів щодо ментального здоров’я.

• Близько половини респондентів відчувають наслідки повномасштабного російського вторгнення в Україну. Зокрема, 40% громадян Німеччини, 36% громадян Польщі, 36% громадян США кажуть, що будь-яка війна у світі зачіпає і їх.

• В умовах війни роль людей і міжособистісних зв’язків стає важливішою. 66% опитаних, які суттєво постраждали внаслідок збройних конфліктів, покладаються на емоційну підтримку рідних.

• Молодь віком від 18 до 24 років найнижче серед інших вікових груп оцінює стан свого ментального здоров’я зараз: 6,7 з 10 проти 7,5 в середньому у світі.

Отже, стереотип про те, що молодь легше за інші вікові групи сприймає життєві виклики, є лише стереотипом, наголосила перша леді.

«Але є й хороша тенденція: вразлива й чутлива, саме молодь здатна змінювати наратив про ментальне здоров’я у своїх суспільствах. Підлітки більш схильні сприймати людей із порушеннями ментального здоров’я як сильних, сміливих і таких, що надихають. Вони погоджуються з тим, що для покращення ментального здоров’я слід підтримувати відповідні освітні програми. Молодь 18–24 років більше, ніж старше покоління, підтримує необхідність підвищувати обізнаність про ментальне здоров’я в суспільстві. А це, до речі, один із напрямів Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?», на сторінках якої завжди можна ознайомитися зі способами психологічної самодопомоги», – зазначила Олена Зеленська.

Опитування здійснювалося онлайн з 1 до 24 серпня 2023 року місцевими мовами в 11 країнах: Аргентині, Бразилії, Хорватії, Німеччині, Ізраїлі, Японії, Польщі, Великій Британії, США, Туреччині та Україні. Загалом було проведено 11 тис. інтерв’ю з респондентами віком від 13 років – по 1 тис. у кожній країні. Опитування провело Alligator Digital – відзначене багатьма нагородами британське дослідницьке агентство, яке надає повний спектр послуг.

Дослідження підготовлене в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» за ініціативою першої леді Олени Зеленської та за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Експертну допомогу забезпечили Координаційний центр з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України, Brand Ukraine та ГО «Безбар'єрність».

Саміт перших леді та джентльменів – ініціатива дружини Президента України Олени Зеленської, яка має на меті розвиток міжнародного діалогу про найважливіші гуманітарні виклики в усьому світі. Уперше Саміт провели в Києві 23 серпня 2021 року. Відтоді він розвивається як глобальна платформа для об’єднання зусиль подружжів перших осіб світу, експертів із різних напрямів та світових зірок і лідерів громадської думки заради покращення життя мільйонів людей із різних країн. Третій Саміт перших леді та джентльменів відбувся в Києві 6 вересня та був присвячений темі ментального здоров’я.