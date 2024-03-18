Олена Зеленська на форумі «Креативна Україна»: Потрібно свідчити про Україну, не боятися власного голосу та робити його чутним

Перша леді Олена Зеленська взяла участь у VII Міжнародному форумі «Креативна Україна». 2024 – Rethinking. Culture.

Він відбувається в Київському академічному драматичному театрі на Подолі.

Мета заходу – продемонструвати, як у горнилі війни переосмислюється й зароджується нова українська культура та креативні індустрії і який внесок ці галузі роблять у боротьбу України проти агресії РФ.

Протягом дня паралельно на двох сценах креативні підприємці, міжнародні експерти у сфері культури й економіки, представники органів державної влади та громадянського суспільства обговорюють розробку оптимальних шляхів формування креативної економіки в Україні.

«На третій рік ворожого вторгнення наша культура розвивається. У містах, де постійно лунають сирени, водночас заповнені театри. Мене вразила цифра, що за ці тяжкі місяці спротиву в Україні, за даними театральної спілки, вийшло понад 600 нових спектаклів! І, мабуть, ніколи ще не було такої потужної Шевченківської премії, як цьогорічна. Частина її лауреатів зараз в окопах. Одне з гасел нашої Всеукраїнської програми ментального здоров’я – «Перетворити біль на силу». Це саме те, що робить наша сучасна культура», – відзначила Олена Зеленська у зверненні до учасників форуму.

Вона акцентувала на важливих кроках у галузі культури, які сприяють просуванню українського голосу та позиції у світі. Дружина Президента наголосила на важливості деколонізації імен і спадку, які сторіччями привласнювала імперія. Вона наголосила, що кожен підпис під полотном Малевича стосовно того, що це був український художник – не просто відновлення історичної справедливості. Це ще один потужний голос України у світі. Нашу країну було обрано членом комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а історичний центр Одеси – додано до переліку пам’яток світової спадщини, серед яких уже є Софія Київська, Києво-Печерська лавра та історичний центр Львова, розповіла перша леді.

«Торік повернулося на батьківщину скіфське золото. Україна має офіційне представлення на світових мистецьких майданчиках – на Венеційській бієнале та Венеційському кінофестивалі, Берлінале, а також на першій Мальтійській бієнале. І долучилася до участі у дев’яти книжкових ярмарках світового рівня – у Варшаві, Лондоні, Франкфурті, Латинській Америці. За час спротиву Український інститут книги підтримав видання понад 130 найменувань нових книжок. І пишаюся тим, що вони будуть доступні по всьому світі – на українських книжкових поличках, які ми відкрили вже в 190 бібліотеках 46 країн та бібліотеці ЮНЕСКО», – зауважила дружина Президента.

«Разом це 47 тисяч книжок, які теж стануть нашими голосами. Нашим голосом, українською мовою заговорили вже 82 світових музеї та пам’ятки у 42 країнах – у межах проєкту із впровадження українських аудіогідів. З одного боку, це голос батьківщини для наших вимушених переселенців. Але це ще й голос України – країни, яка захищає не тільки свою, а й світову культуру та цивілізацію від сучасного варварства», – резюмувала Олена Зеленська.

Вона закликала учасників заходу працювати над тим, щоб голос України через її культуру було чутно у світі.

Міжнародний форум «Креативна Україна» є найбільшою у Східній Європі платформою для обговорення державної політики у галузі культури та креативних індустрій. Щороку подія збирає кількадесят спікерів із понад 10 країн світу. Політики, креативні підприємці, міжнародні експерти у сфері культури й економіки, представники органів державної влади та громадянського суспільства долучаються до розробки оптимальних шляхів формування креативної економіки в Україні. Захід проводиться з 2017 року.

Форум проводиться за підтримки Українського культурного фонду, Українського інституту книги, Представництва Європейського Союзу в Україні та Офісу розвитку креативних індустрій при Міністерстві культури та інформаційної політики.